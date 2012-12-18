伊利拟投建新西兰婴儿配方奶粉项目

路透上海12月18日 - 中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周二公告称,拟投资2.14亿新西兰元(11.03亿元人民币),在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目.

伊利股份表示,该项目建设期为19个月,预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%.不过公司强调,上述项目须报中国政府和新西兰政府批准后方可实施.

伊利股份表示,上述投资对其持续经营能力和财务状况不产生重大影响,而且在提高盈利能力和竞争力等方面有所裨益.

自"三聚氰胺"等事件后,中国乳制品行业风波不断.婴儿配方奶粉在整个乳制品行业中,属利润率较高品种.不过出于安全方面的忧虑,越来越多具有消费能力的中国消费者将目光转向进口婴儿奶粉.

伊利股份周一收报20.61元,近三个月和一年来的累计变化幅度均不到1%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。