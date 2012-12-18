伊利拟投建新西兰婴儿配方奶粉项目

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海12月18日 - 中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周二公告称,拟投资2.14亿新西兰元(11.03亿元人民币),在新西兰新建年产4.7万吨婴儿配方奶粉项目.
伊利股份表示,该项目建设期为19个月,预计投资回收期6.02年,投资回报率10.24%,内部收益率9.77%.不过公司强调,上述项目须报中国政府和新西兰政府批准后方可实施.
伊利股份表示,上述投资对其持续经营能力和财务状况不产生重大影响,而且在提高盈利能力和竞争力等方面有所裨益.
自"三聚氰胺"等事件后,中国乳制品行业风波不断.婴儿配方奶粉在整个乳制品行业中,属利润率较高品种.不过出于安全方面的忧虑,越来越多具有消费能力的中国消费者将目光转向进口婴儿奶粉.
伊利股份周一收报20.61元,近三个月和一年来的累计变化幅度均不到1%.(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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