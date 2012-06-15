伊利召回部分婴幼儿奶粉 因汞含量异常

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透上海6月15日电---乳制品行业再度现食品安全问题.中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周四称,因汞含量异常,将对去年11月以来的生产婴幼儿奶粉品牌全优2、3、4段乳粉全部召回.
刊登在其官方网站上的公告显示,6月12日,国家食品安全风险监测发现公司生产的个别全优2、3、4段乳粉参照健康综合指标,产品汞含量有异常.
公司对所有产品进行排查,自检、送检.为防范风险,公司於6月13日开始将2011年11月-2012年5月内生产的全优2、3、4段乳粉全部召回,同时积极查验原因并及时妥善处理.
公司生产的其他婴幼儿乳粉、雪糕冰激凌、牛奶、酸奶等产品,全部经过企业自检、送检以及国家监管部门的检测,均未检出.
伊利股份周四收报24.28元,过去一个月上涨8.54%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透上海2月24日 - 中国股市沪综指周四收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日上升30.9亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,057.2亿元，续创逾一个月高点。