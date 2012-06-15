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中国财经 | 2012年 6月 15日 星期五 09:51 BJT

伊利召回部分婴幼儿奶粉 因汞含量异常

路透上海6月15日电---乳制品行业再度现食品安全问题.中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周四称,因汞含量异常,将对去年11月以来的生产婴幼儿奶粉品牌全优2、3、4段乳粉全部召回.

刊登在其官方网站上的公告显示,6月12日,国家食品安全风险监测发现公司生产的个别全优2、3、4段乳粉参照健康综合指标,产品汞含量有异常.

公司对所有产品进行排查,自检、送检.为防范风险,公司於6月13日开始将2011年11月-2012年5月内生产的全优2、3、4段乳粉全部召回,同时积极查验原因并及时妥善处理.

公司生产的其他婴幼儿乳粉、雪糕冰激凌、牛奶、酸奶等产品,全部经过企业自检、送检以及国家监管部门的检测,均未检出.

伊利股份周四收报24.28元,过去一个月上涨8.54%.(完)

参看详情,请点选公司网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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