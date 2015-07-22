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中国财经 | 2015年 7月 23日 星期四 07:13 BJT

伊利股份公告显示证金公司六个交易日内减持其股票超亿股

路透北京7月22日 - 伊利股份(600887.SS)周三发布公告显示，截至7月17日的六个交易日内，中国证券金融股份有限公司的减持该公司股票1.1亿股。

上海证券交易所刊登的公告并显示，7月9日，证金公司曾成为伊利股份公司第二大股东，两个证金公司的账户合计持股量3.71亿股，占比6.05%。不过，到17日时，证金公司持股数已下降到2.63亿股，占比4.28%。

中国证监会7月8日曾公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，如违反上述规定，证监会将严肃处理。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

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