伊利股份计划收购达能所持酸奶公司Stonyfield的全部股份

人民币大幅收贬创月内最低 收盘前遭维稳缩减跌幅
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
Reuters5月11日 - 路透巴黎/香港5月10日 - 中国乳制品生产企业--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周三称，计划以约8.5亿美元竞购达能(Danone)(DANO.PA)所持美国有机酸奶公司Stonyfield的全部股份。
达能未予置评；伊利则称交易尚在初步阶段。
达能今年稍早曾表示将出售Stonyfield，作为其与美国相关当局所达成协议的一部分，以助其完成对美国有机食品企业WhiteWave的收购交易。2016年Stonyfield营收为3.7亿美元。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二收跌近百点，并创6月以来最低。交易员称，人民币中间价下滑幅度有所过滤，引发逢低购汇盘；午后汇价明显走弱一度跌至6.8369，但收盘前遭遇维稳，跌幅迅速缩减。
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)