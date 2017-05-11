伊利股份计划收购达能所持酸奶公司Stonyfield的全部股份

Reuters5月11日 - 路透巴黎/香港5月10日 - 中国乳制品生产企业--内蒙古伊利实业集团股份有限公司(600887.SS)周三称，计划以约8.5亿美元竞购达能(Danone)(DANO.PA)所持美国有机酸奶公司Stonyfield的全部股份。

达能未予置评；伊利则称交易尚在初步阶段。

达能今年稍早曾表示将出售Stonyfield，作为其与美国相关当局所达成协议的一部分，以助其完成对美国有机食品企业WhiteWave的收购交易。2016年Stonyfield营收为3.7亿美元。(完)