亚洲金融：马来西亚联昌国际集团出售在中国营口银行持有的18.21%股份

路透吉隆坡12月30日 - 马来西亚的联昌国际集团(CIMB) 同意将持有中国营口银行 的18.21%股份出售给上海国之杰投资发展有限公司。

联昌国际集团的声明称，出售的股份估价为9.72亿马币(2.1675亿美元)。联昌国际集团是马来西亚按资产计第二大银行。交易全部用现金支付，还需要监管机构批准，预计在2017年完成。

“对于在这类银行持有少数股权的资本要求持续上升，要求如此之高，以至于在这种状况下获得投资回报的门槛太高，”联昌国际集团首席执行官Zafrul Aziz在声明中称。

他并称，这样处置资产符合该公司的运营和资本目标。

联昌国际集团上月公布的第三季净利增长26.9%，受节支措施提振，预示未来数月贷款增长更加强劲。(完)