泰国反腐机构因大米购买计划指控总理英拉

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透曼谷2月18日 -泰国反腐机构周二表示，已经提交针对总理英拉的指控，事关其在政府大米收购计划中的不法行为，并传唤英拉在2月27日出席。
泰国国家反腐委员会成员VichaMahakhun称，“尽管她知道许多人对该计划腐败提出警告，但她仍一意孤行。这说明她有意造成政府损失，所以我们一致同意指控她。”
英拉是国家大米委员会主席。其政府在2011年推出大米收购计划，以远高于市场的价格收购农户手中粮食。(完)
(编译 田建华; 审校 王冠中)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。