泰国抗议者将矛头对准与英拉有关的企业

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路透曼谷2月20日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 试图推翻泰国总理英拉的抗议者周四将矛头对准了和英拉所属的西那瓦家族有业务往来的商人，在房地产开发商SC Asset Corp 的办公室外集会，导致该公司股价下跌5%。

约500名抗议者聚集在SC Asset Corp位于曼谷北部的办公室外，挥舞泰国国旗并吹口哨。SC Asset Corp由西那瓦家族控制。

“我们将摧毁西那瓦家族的所有生意。如果你爱国，就停止使用西那瓦家族的产品，采取一切行动让他们的生意完蛋。”抗议领导人素贴在周三夜间的集会中对支持者说道。

2011年英拉取得选举胜利以前担任SC Asset Corp的执行董事长。

该公司股价周四下跌5%，之前一天跌幅相近。与西那瓦家族有关的移动设备分销商M-Link Asia Corp 股价在过去两天里下跌了近10%。

一个反腐机构本周因大米收购补贴计划失败起诉英拉，该计划引发中产阶级不满，有几十万参与该计划的农民没有拿到大米收购款。农民是英拉的重要支持群体。

来自中部平原的超过1,000名农民周四正在赶往曼谷的路上，很多人开着农用卡车。（完）