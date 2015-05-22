英利绿色能源持续经营存疑 关注英利系中票兑付风险--中金

路透上海5月22日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，英利绿色能源(YGE.N)持续经营存在重大不确定性，旗下英利中国和天威英利两家公司作为中票发行人，自身经营情况也较差，建议投资者密切关注兑付风险。

英利绿色能源未在中国发债，旗下公司保定天威英利新能源在银行间债市发行过两期中票，其中10英利MTNCN1082180=CFXS发行量10亿元人民币，期限五年，将于2015年10月13日到期；11威利MTNCN1182159=CFXS发行量14亿元，期限五年，到期日2016年5月12日。

另一个间接全资子公司英利能源(中国)也发行过两期中票，其中一单12亿元本金中票已于5月初到期兑付，另有一五年期中票12英利MTN2CN1282133=CFXS将于2017年5月3日到期，发行规模3亿元。

报告认为，在光伏行业整体回暖背景下，英利绿色能源逐步失去龙头地位，天威英利和英利能源(中国)周转压力也都很重。相比之下，天威英利的信用基本面状况更差一些。

具体来说，在整个行业发展的过程中，英利中国的走势基本与行业一致，2013年以来盈利和现金流有明显的改善，但是公司积累的债务负担重，短期周转压力大。

与英利中国不同的是，天威英利信用资质仍在恶化，所面临的经营环境和获得的外部支持也明显较弱，近两年看有明显的银行收贷迹象，随着两期中票到期将迎来巨大集中兑付压力。

天威英利今年10月即将面临10亿中票的到期，考虑到控股股东YGE对其支持力度较弱，而且YGE自身经营能否持续仍存在很大不确定性，该中票可能存在较大的兑付风险，建议投资者密切关注事件进展。

4月下旬天威集团未能如期支付所发中期票据利息，成为银行间债市首单国企违约。(完)

(整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。