光伏产业：英利绿色能源考虑参与迪拜太阳能项目

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
路透迪拜5月27日 - 中国太阳能面板制造商--英利绿色能源 的一位高管周二表示，该公司正考虑参与阿联酋一个太阳能项目，这是该公司今年在中东和非洲市场扩张计划的一部分。
英利绿色能源在美国市场上市，按数量计是全球最大的太阳能面板供应商。该公司计划在新兴市场取得发展，包括阿联酋、沙特阿拉伯、约旦、埃及、卡塔尔、科威特、巴基斯坦和尼日利亚等国家。
迪拜水电部门(DEWA)正在招标100兆瓦的独立发电项目，这是迪拜到2030年之前实现能源供应多元化计划的组成部分。迪拜是阿联酋七大酋长国之一。
“我们或者与其他公司合作，一起竞标，或我们为参与的公司提供服务，”英利中东地区执行董事Evangelos Lianos对路透表示。
Lianos并称，招标截止日期是7月5日。
英利绿色能源正与该地区政府机构和其他合作伙伴磋商，准备安装大型的太阳能设施。
迪拜与中东地区其他国家一样，在太阳能应用方面落后于美国和欧洲。不过迪拜计划到2030年将可再生能源发电比例提高至5%，根据该计划，最终可能建成发电能力高达1,000兆瓦的太阳能电厂。
虽然海湾地区有广袤的沙漠和终年炎炎烈日，但太阳能利用却一直难有发展，因为对化石能源的高补贴，使得该地区绿色产业的投资吸引力赶不上那些补贴可再生能源而对使用传统燃料征税的国家。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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