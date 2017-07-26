国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，YNCC拟通过定期合同采购石脑油

路透新加坡7月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三上升0.10美元，至每 吨59.60美元的两日高位，因强劲的需求抵消了布兰特原油价格走强的影 响。 台湾台塑石化正在洽购9月上半月发往麦寮的石脑油。 标购结果将于7月27日公布，但交易商表示，台塑石化可能希望价格 接近前次招标的水平。 台塑石化于7月19日以每吨贴水约5美元的价格购买了6万吨规格未定 的石脑油，8月下半月到岸麦寮。 另一方面，日本出光兴产已经以每吨较日本报价贴水约2美元的C&F价 格，锁定9月上半月的石脑油。 韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)与韩华道达尔昨日购买了总计约10万 吨的石脑油，9月上半月到岸。 YNCC还寻求购买以定期合同方式购买更多石脑油船货，从2017年10月 至2018年9月发往丽水。 印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)向维多出 售了3.5万吨8月28-30日船期的石脑油，从新芒格洛尔发货，FOB价格为较 中东报价每吨升水约6美元。 这一价格高于MRPL此前出售给BP、于8月7-9日从同一港口发货的升水 3.5美元。 新加坡市场石脑油和汽油现货交易各有一笔达成。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)