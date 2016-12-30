永达汽车与汽车之家将在整车电商和大数据等方面展开合作

路透上海12月30日 - 中国豪华汽车经销商--永达汽车(3669.HK)周四稍晚宣布，其与国内领先汽车互联网平台汽车之家(ATHM.N)达成战略合作，将在整车电商、后市场服务、二手车业务、汽车金融业务以及大数据分析等方面开展全方位的战略合作。

新闻稿指出，双方将探索新兴汽车电商零售模式，构建汽车消费产业生态圈，实现车主服务一体化，打造集选车、购车、养车、换车等消费场景的一站式汽车生活服务平台，以消费数据驱动汽车服务产业转型升级。

永达集团总裁徐悦表示，“永达汽车一直致力于尝试现有汽车销售服务行业运营模式的升级创新，将汽车销售行业线下业态与飞速发展的新兴产业形态进行有机结合。”

新闻稿称，未来通过将汽车之家的前端线上用户浏览数据与永达后端用户消费行为信息进行双向对接，分析、预测用户潜在消费需求与行为，打造全渠道汽车消费产业链，通过海量消费数据进行用户消费行为、行业趋势等深度分析，最终通过数据驱动产业升级转型。

中国平安(601318.SS)(2318.HK)6月与澳大利亚电信(TLS.AX)TLS.N完成汽车之家股份交割，平安以16亿美元收购汽车之家47.4%的股权，成为后者最大股东。（完）