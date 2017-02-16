永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点

沪深证交所周三两融余额减少7.5亿元 续创近四个月新低
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车(3669.HK)周四与国内领先租车品牌一嗨租车(EHIC.N)签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
双方将借鉴国际成熟汽车市场的服务经验，探索二手车残值管理与定向回购业务，并在营销网点方面进行合作，拓展全国范围内更稳定、优质的二手车源，加快双方网点的迅速发展，携手构建租车产业闭环生态圈。
一嗨租车创始人、董事长兼首席执行官（CEO）章瑞平指出，未来无论是一嗨的个人自驾业务、还是企业长租业务，都可以与永达汽车产生更多化学效应，并有助于探索更广泛的产业合作新模式。
永达汽车近年来除了积极开拓汽车销售及服务的主业，亦在积极扩大自己的“朋友圈”，通过合作模式建立独特的汽车生态圈。过去一年多，永达汽车先后与富士康、韩国三星、汽车之家(ATHM.N)等展开合作，合作范围包括新能源车、汽车保险及整车电商等方面。
永达汽车周四午后报6.5港元，涨0.15%，早盘曾至6.8港元，创下两年多来新高。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港5月25日 - 国际评级机构穆迪周三晚间将香港的本币和外币发行人评级从Aa1下调至Aa2，并将展望从负面调整为稳定。