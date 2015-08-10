永辉超市拟定增募资至多64.59亿元 京东拟43亿元入股

路透上海8月10日 - 中国大型生鲜超市--永辉超市(601933.SS)最新公布定增预案，公司拟非公开发行股票7.18亿股，总募集资金不超过64.59亿元；京东商城创始人刘强东以及京东商城副总裁孙加明二人控股的两家子公司分别以21.53亿元入股，合计将持有永辉超市10%股权。

公告指出，本次非公开发行股票价格为9.00元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即8.93元/股；发行对象包括江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）和张轩松先生。

京东邦能和江苏圆周电子商务公司的控股股东均为刘强东、孙加明两位自然人，其中刘强东持有45%、孙加明持有55%的股权。

本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资连锁超市门店项目、物流配送中心建设和生鲜冷链物流系统发展项目。

永辉超市因筹划重大事项，自7月31日起停牌，停牌前收报10.12元。

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(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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