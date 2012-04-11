野田佳彦或打破日本政治僵局

2012年4月5日，日本首相野田佳彦在众议院全体会议上就坐。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 增税辩论中,野田佳彦立场实际上更为强硬

* 如果议案未获通过,野田可能提前大选--议员

* 担心竞选落败可能迫使反对者退让

* 选举可能产生新的政治联盟

路透东京4月11日电---日本首相野田佳彦准备在围绕增税展开的政治博弈中逼迫对手摊牌,与一连串落败离开的前任不同,野田佳彦可能会取得成功.

如果获得成功,野田将成为过去五年六位首相中首次打破日本政治瘫痪的一位,长期以来的政治僵局一直困扰日本,使之无法削减日益增长的债务和社会成本,日本这个全球第三大经济体可能因此被拖垮.

与此休戚相关的,还有野田自己的政治前途,以及投资者和评级机构对日本能否做出艰难决定以摆脱经济黑洞的信心.

数月以来,辩论的核心围绕着消费税翻倍至10%的计划,尽管这不足以阻止日本债务的增长,但却具有象征意义,代表政府直面解决问题的意愿.

表面看来,野田似乎处於下风.

民意调查显示,他的支持率仅有30%出头.

而反对党掌控日本参议院,差不多可以阻挠他们不愿通过的任何法案.

即便是野田自己所在的执政党日本民主党(DPJ)内部,也有许多议员怀有幸灾乐祸之心,希望自己的党首成为下一个被挤兑下台的首相.

浏览日本议会权力对比图表,请点选(link.reuters.com/vuq47s)

浏览日本民主党派别图表,请点选(link.reuters.com/tyt47s)

浏览日本债务图表,请点选(link.reuters.com/kar66s)

**反对派或付出高昂代价**

但两名民主党资深议员向路透表示,野田佳彦的反对者所付出的代价也会很大,野田希望利用这点,迫使众议院对消费税进行表决,若未能过关的话,就提前举行选举.

"如果民主党的反对派否决这项法案,就相当於一项对政府的不信任动议,"一名接近野田的议员指出,该议员因事涉敏感而拒绝具名.

"每个人应该知道首相接下来会想什麽:提前选举,因为辞职不会是个选项."

这对野田的批评者而言是个坏消息,因为他们原本希望威胁投下反对票,将促使野田跟其他规避风险的日本领导者一样--退缩让步或者辞职下台.

**胆识之战**

野田佳彦的支持者有信心反对派会率先妥协;现年54岁的野田且曾担任财相一职.

多数反对派为民主党前干事长小泽一郎的跟随者且多半为新科议员,若提前选举的话,他们可能会失去国会席位.

小泽一郎本人上个月向路透表示,若提前选举对该党而言会是场"灾难".政治分析人士估计,在100名左右的小泽追随者当中,甘冒风险表决反对野田的人数不会过半.

曾为民主党及自民党工作过的独主政治分析家Atsuo Ito指出,这将不足以在众议院击退消费税计画,但或将令野田得以驱逐棘手的党团成员,进而保持政党团结.

几乎可以肯定,下次选举时,自民党不会再像2009年选举那样惨败给民主党.自民党一直敦促野田佳彦提前举行众议院选举,原定时间为2013年秋季.

然而由於自民党长期占据执政地位,以致于许多党员认为目前在野并非常态,提前选举仍会存在实质风险.

自民党执政有长达半个多世纪之久,对今天日本存在的很多问题都负有责任,例如经济迟滞、债台高筑、以及过度自满以致于在因应去年核危机的准备不足.

野田佳彦或将把此次选举设计成一场抉择,是选择愿意做出艰难决定的他,还是选择阻挠改革的一方,并暗示提高消费税是自民党首先提出的建议.

**第三势力**

除了野田佳彦之外,自民党还面临另一个风险.在自民党与民主党鹬蚌相争之际,可能杀出一匹黑马,使两党都无法在议会取得绝对多数席位.

"选民对民主党感到失望,也已经受够了自民党,因此第三势力越发受到欢迎."自民党议员Taro Kono表示.

这匹黑马就是由律师、电视名人、大阪市长桥下彻领导的地区政党,而该党有意朝全国性政党发展.

上月两项报纸调查显示,约60%的选民会欢迎这个新政党登上全国大选的舞台.这对民主党和自民党而言,都是令人担忧的迹象,因为其它调查显示,两党支持率各有20%,还有40%的选民举棋不定.

选民至今对消费税展现出大致相同的态度,认为其就像看牙医,是不可避免的灾祸但能拖则拖.

近期民调显示,58%的受访者同意有必要在某个时候上调消费税以维持社会保障体系,但多数人反对首相野田佳彦在2015年末之前上调税率一倍的计划.

然而,民主党希望他们仍能够转变公众看法,赢得足够的反对派议员支持税改议案.

对来自各党派的十多位政界人士的采访表明,野田佳彦专注于推进增税议案的做法强化其策略的信赖感,给了他奋力一搏的机会.

野田佳彦的一些亲密盟友表示,因为野田让他们想起做满整个任期的日本前首相小泉纯一郎,但其平凡形象与後者具备的超凡魅力大相径庭.

不过,与野田佳彦目前形势一样,小泉纯一郎的邮政私有化改革在2005年也遭遇异议,当反对派否决改革後,小泉决定提前进行选举,并带领自民党获得大胜.

"野田佳彦拥有一些和小泉相同的思想.那就是为了民众的利益竭力实现政策目标,即使以所在党派的他自己的政治生命为代价也在所不惜,"野田佳彦的一位密友说,"邮政私有化改革之于小泉,就有如消费税之于野田."

"他认为有益于日本及未来世代的事情,要比延长执政时间要来得重要."(完)

--编译 李春喜/龚芳/程琳/王兴亚;审校 郑茵/丁琦/张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。