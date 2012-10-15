野田佳彦称日本安全环境严峻程度前所未有

日本首相野田佳彦周日在出席日本海上自卫队阅舰式时称，日本安全环境面临的严峻形势前所未有。野田称日本“有一个打着发射卫星旗号进行导弹发射的邻国，还面临诸多涉及领土主权的问题。”此番言论凸显中日领土争端引发的关系紧张，并指向了朝鲜的武器项目威胁。路透