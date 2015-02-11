俄罗斯双屏手机YotaPhone将投放中国市场

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透法兰克福/莫斯科2月10日 - 俄罗斯双屏智能手机YotaPhone的生产商Yota Devices周二称，已与中国电子产品分销商中国普天签署协议，将在中国销售新款YotaPhone。
Yota称中国普天计划本季开始在中国各地销售其最新的YotaPhone2。去年中国普天销售手机3,600万部，年度营业额460亿元人民币。
Yota和中国普天发布的联合声明称，这是历来俄罗斯高科技产品企业与中国电子产品企业间最大的交易之一。但声明未提供数据，记者未能立即联系到双方高管了解细节。
YotaPhone是一款双屏手机，其中一个屏幕始终开着，随时显示社交媒体信息、短信、地图、天气和突发新闻等，功能像是迷你电子书阅读器。
Yota Devices表示，基于与中国普天的协议，YotaPhone2将安装多个在中国非常普及的应用。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数