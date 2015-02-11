俄罗斯双屏手机YotaPhone将投放中国市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福/莫斯科2月10日 - 俄罗斯双屏智能手机YotaPhone的生产商Yota Devices周二称，已与中国电子产品分销商中国普天签署协议，将在中国销售新款YotaPhone。

Yota称中国普天计划本季开始在中国各地销售其最新的YotaPhone2。去年中国普天销售手机3,600万部，年度营业额460亿元人民币。

Yota和中国普天发布的联合声明称，这是历来俄罗斯高科技产品企业与中国电子产品企业间最大的交易之一。但声明未提供数据，记者未能立即联系到双方高管了解细节。

YotaPhone是一款双屏手机，其中一个屏幕始终开着，随时显示社交媒体信息、短信、地图、天气和突发新闻等，功能像是迷你电子书阅读器。

Yota Devices表示，基于与中国普天的协议，YotaPhone2将安装多个在中国非常普及的应用。(完)