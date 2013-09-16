雷曼“遗老”：雷曼还在

路透伦敦9月15日 - 从花旗金丝雀码头塔(Canary Wharf tower)23层的办公室往外看，Tom Bolland可以看到雷曼兄弟以前的欧洲总部，五年前就是在那里，几百位他的前同事抱着装满私人物品的纸箱突然被扫地出门。

这家投资银行的倒闭象征着这场金融危机的开始，然而让许多人惊讶的是，在欧洲，雷曼兄弟仍然存在。目前，在管理人的监督下，500名员工正在帮助进行善后事宜，其中有三分之二是原来的雷曼雇员。

“你在雷曼工作？我还以为它已经倒闭了呢，”当Bolland告诉别人他为雷曼工作时，经常遇到这种典型的反应，对此他笑而置之。“多数人还是很吃惊。”

Bolland是这些“雷曼遗老”中最资深的一位，最近刚刚度过在这里工作的第20个周年--其中15年是在破产前的雷曼担任一系列高级职务，包括监督在俄罗斯、土耳其和中东的业务扩张。

作为雷曼兄弟国际欧洲(Lehman Brothers International Europe，LBIE)的运营长(COO)，他和其他350多名同事被联合管理人暨普华永道合伙人Tony Lomas选中，帮助加快结束雷曼兄弟业务，并尽可能多地回收资产。

“是的，你的工作就是让自己失业。但等到离开时，会有一份更亮眼的简历。而且如果之前是在雷曼工作，离开时也能昂首挺胸，因为你留下来把钱还给了债权人，”Bolland对路透表示。

Lomas预计可以全数偿还债权人的债务，并称LBIE员工与200名普永雇员的齐心协力，是这项工作取得成功的关键。

他们在花旗伦敦大楼租用了三层的办公区域，距离2004年4月以后雷曼的办公地点不到200米，现在那里成了摩根大通(JPM.N)的地盘。

“许多人带着纸箱离开了，但两天后又回来，”Bolland称。不少人当时并不清楚管理人将需要何种技能，用来分拆涉及几十个国家、数以千计的复杂交易和法律实体。

这其中也包括与前雷曼集团其他业务部门之间的争端。在破产状态下，雷曼旗下的每家实体都在为自己争取利益。

“一开始情形有点奇怪。你与曾经共事的人产生分歧，之后还要跟他们讨价还价。没有人心怀恶意，如果你赢得了法律争议，那就是赢了，这就是生活。一切皆出于商业目的，无关个人恩怨，”Bolland说。

金融、营运、法务、风险与资产估值专家都保住了工作，或者在雷曼破产后几个月又重新得到聘用。

雷曼的业务还共用一套IT系统，不过之后各业务的系统已相互独立并重新构建。

“这是雷曼做过的规模最大的IT项目，而我们不得不在管理人的监督下进行。抛开法务和估值问题以及谈判的艰难程度不谈，从操作角度而言，这算是个十分艰巨的任务，”Bolland说。

Bolland称，LBIE在明年底之前的员工数量将减少很多。

他说，在LBIE的工作经历对于中层员工而言很有用，对于高层人员来说则是“回报丰厚且令人满意的”。

“大家为在雷曼工作而感到自豪。不少人留下来的部分原因就是想做正确的事。”(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 白云)

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