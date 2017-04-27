标题新闻：英国YouGov民调显示，特雷莎梅所在保守党的支持率比工党高16点，差距比其他民调结果要小

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.59%至847.45吨，周一为852.48吨。