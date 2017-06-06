预估英国保守党议会当选席次较过半数门槛少22席--YouGov

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月6日 - 民调公司YouGov周二公布的每日预测显示，英国首相特雷莎·梅所领导的保守党，料将在周四国会大选中赢得304个席位，距离326席的过半数门槛短少22席。
特雷莎·梅4月宣布提前大选时，保守党在国会原有330席。
周一，YouGov称其模型显示保守党将赢得305个席位。
YouGov的模型显示，在野党工党可能赢得266个席位，少于周一预示的268席。
Lord Ashcroft Polls的模型上周预测，保守党将拿下议会多数席位。(完)
(编译 蔡美珍/张涛；审校 于春红/艾茂林)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。