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时事要闻 | 2017年 6月 6日 星期二 17:32 BJT

预估英国保守党议会当选席次较过半数门槛少22席--YouGov

路透伦敦6月6日 - 民调公司YouGov周二公布的每日预测显示，英国首相特雷莎·梅所领导的保守党，料将在周四国会大选中赢得304个席位，距离326席的过半数门槛短少22席。

特雷莎·梅4月宣布提前大选时，保守党在国会原有330席。

周一，YouGov称其模型显示保守党将赢得305个席位。

YouGov的模型显示，在野党工党可能赢得266个席位，少于周一预示的268席。

Lord Ashcroft Polls的模型上周预测，保守党将拿下议会多数席位。(完)

(编译 蔡美珍/张涛；审校 于春红/艾茂林)

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