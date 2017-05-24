英国通胀预期小幅升高 央行面临压力不大--花旗/YouGov

路透伦敦5月24日 - 民调公司YouGov为花旗做的一项调查周三显示，英国公众对于未来12个月的通胀预期本月小幅上升，但仍处于过去六个月的窄幅区间之内。

“短期预期稳定，显示当前通胀急升并没有自我强化的现象，”花旗分析师在致客户报告中写道。

“我们认为没有升息的迫切性，同时我们预期英国央行多数决策委员鉴于各项经济风险将避免过早收紧银根。”

花旗指出，对未来一年的通胀率预期从4月的2.5%升至2.6%，但落后官方通胀率的上升幅度。英国4月通胀率触及3年高点2.7%。

这是2013年9月以来首次出现未来一年通胀预期低于整体通胀率。

对未来五至10年的较长期通胀预期升至3.0%，高于4月时的2.9%，但仍低于2月时的3.2%高位。

这项调查在5月19-20日进行，YouGov公司访问了2,017位英国成年人。(完)