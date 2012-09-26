优酷预计明年内容购买费用占比下降

路透上海9月26日电---中国最大的视频网站--优酷YOKU.N高层周三预计,随着国内视频行业的不断整合以及市场回归合理,公司明年购买内容的费用占收入的比例将会下降.

视频网站每年都会投入大量资金,购入类似综艺节目、电视剧和电影等,而去年由於整个市场竞争白热化,内容购买费用大涨,导致众多视频网站仍无法实现盈利.激烈竞争带来的高成本,最终导致视频网站行业前两家--优酷和土豆今年初合并.

优酷总裁刘德乐在电话媒体会上表示,经历去年的泡沫後,今年这个市场正在回归理性,"我们预计明年购买内容费用的增速将明显低於收入增速."

优酷第二季报显示,其内容购买费用占净收入的比例达37%,上年同期为25%.优酷方面解释称,该占比数据的上升,主要是因为去年购买内容产生费用体现在今年的财务报表中.

中国是全球最大的互联网市场,拥有近5亿网民,其中约3.5亿视频观众.(完)

--编译 林琦; 审校 张喜良

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