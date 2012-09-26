优酷预计明年内容购买费用占比下降

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透上海9月26日电---中国最大的视频网站--优酷YOKU.N高层周三预计,随着国内视频行业的不断整合以及市场回归合理,公司明年购买内容的费用占收入的比例将会下降.
视频网站每年都会投入大量资金,购入类似综艺节目、电视剧和电影等,而去年由於整个市场竞争白热化,内容购买费用大涨,导致众多视频网站仍无法实现盈利.激烈竞争带来的高成本,最终导致视频网站行业前两家--优酷和土豆今年初合并.
优酷总裁刘德乐在电话媒体会上表示,经历去年的泡沫後,今年这个市场正在回归理性,"我们预计明年购买内容费用的增速将明显低於收入增速."
优酷第二季报显示,其内容购买费用占净收入的比例达37%,上年同期为25%.优酷方面解释称,该占比数据的上升,主要是因为去年购买内容产生费用体现在今年的财务报表中.
中国是全球最大的互联网市场,拥有近5亿网民,其中约3.5亿视频观众.(完)
--编译 林琦; 审校 张喜良
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路透香港2月16日 - 中国央行于春节前利用创新工具--临时流动性便利（TLF）投放的6,000亿元人民币流动性，将于本周开始陆续分散到期。消息人士周四表示，今日到期的TLF并未续做，后续到期的TLF大概率也不会续做。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一个由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)与包括中国网络巨擘腾讯控股高管在内的几位个人所组成的财团，正寻求一笔最高达1亿欧元(1.057亿美元)的贷款，用于收购法属波利尼西亚一家豪华度假酒店。