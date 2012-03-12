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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 17:50 BJT

优酷与土豆宣布联姻

优酷和土豆网将创建中国领先的在线视频公司，优酷称，土豆将以100%的股权交换来与优酷合并，合并后公司将命名为优酷土豆公司。交易完成後优酷股东及其美国存托股份(ADS)持有者将拥有合并後企业71.5%股份，土豆股东以及其ADS持有者拥有28.5%股份。路透

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