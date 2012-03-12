优酷和土豆宣布“结婚”（更新版）

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* 优酷和土豆网宣布合并

* 预计合并後将占有约40%市场份额

* 合并对双方有利,将提升盈利水平--分析师

记者 黄运涛

路透香港3月12日电---中国市占率排名前两位的网络视频公司--优酷YOKU.N和土豆网TUDO.O周一宣布合并,预计合并後市占率将达约40%,从而有望在竞争白热化的在线视频市场拉大与对手的差距.

优酷称,土豆将以100%的股权交换来与优酷合并.交易完成後,合并後的公司将命名为优酷土豆公司.优酷股东及其美国存托股份(ADS)持有者将拥有合并後企业71.5%股份,土豆股东以及其ADS持有者拥有28.5%股份.

路透尚未联系到两家公司置评.

"合并对双方都有利,二者不尽相同的用户群将融合成为更大的用户资源.合并将降低新公司的版权采购、後台资源等成本,从而提升其盈利水平."市场咨询机构易观国际分析师黄萌表示.

他并进一步称,目前的换股收购方案时机把握在一个较低的市场估值水平,收购成本低,而优酷对於土豆的吸收溢价较高,对於土豆的投资人是利好消息.

他指出,网络视频领域的企业目前盈利能力不足,优酷和土豆合并或许是行业洗牌的起始.

"从市场格局来讲,此次优酷和土豆的合并是网络视频市场非理性竞争的终结."百度(BIDU.O)旗下视频公司爱奇艺在一份官方声明中亦如是说.

爱奇艺并称,视频公司的减少,将使成本较高的版权交易市场将得以控制,其他硬性成本,诸如服务器带宽、人才的竞争也将会大幅缩减.

"优酷、土豆合并之後,中国网络视频市场格局突显清晰,行业集中度提高,有利於行业的健康发展,"爱奇艺首席执行官龚宇称.

据易观国际的数据显示,2011年第四季度中国网络视频市场广告收入为16.87亿元人民币,同比增长135.3%.优酷、土豆和搜狐视频分别以21.8%,13.7%和13.3%的市场份额位居前三名;爱奇艺以6.9%排名居四.(完)

--审校 乔艳红

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