《阳歌专栏》并购：联想集团减速 苏宁加速

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国电信与法国电信结盟初露曙光？**

今年中国政府持续放出信号，暗示将对外商开放国内电信市场，而中国电信(0728.HK)(CHA.N)和法国电信FTE.PA益发有可能建立重要合作关系，为中国电信市场对外开放拉开序幕。我要说明的是自己并无相关内幕消息，但是越来越多的低调迹象表明这两家公司正快速发展紧密关系，并且可能很快公布重要消息。

法国电信宣布旗下移动运营商Orange在北京开设解决方案中心，这是其在亚太地区开拓服务业务的行动之一。Orang在北京已有一个规模较小的研发中心，拥有雇员约120人。但其中国地区负责人表示，公司正在积极探索包括中国和印度在内的亚太地区的其他机会，这也是该公司拟到2015年在新兴市场实现年营收10亿欧元计划的一部分。

法国电信在最近发布的上述声明中并未提及中国电信，但是此前的两次报导提到这两家公司正在探讨合作。双方大约一年前在北京签署了战略合作框架协议。协议表明两家公司将深化紧密合作关系，互相使用对方的网络，为国际客户提供更好的服务。

今年5月，这两家公司启动了另一合作，中国电信通过租赁一家名为Everything Everywhere的运营商的网络，在英国市场推出自有品牌的无线服务业务，而法国电信是这家运营商的主要股东之一。这次行动标志着中国电信在海外市场首次推出主要自有品牌的服务。中国电信还表示将把业务扩展到法国和德国等其他欧洲国家。

中国政府发出的强烈信号表明将很快对外开放电信市场，结束多年来与海外市场脱节的状况。三家国有电信巨头垄断着中国国内的电信市场。中国政府已经批准微软(MSFT.O)和IBM(IBM.N)与中国合作方共同新建云计算中心，并数次表示正在起草方案，允许其他重要领域对外开放。

法国电信窥探中国市场的发展机会已有多年，成为最早对中国自有TD-SCDMA无线通讯技术表现出兴趣的外国电信公司之一。随着合作关系的快速发展，中国电信和法国电信若在未来六个月内发布重要合作消息将不会让我感到意外。合作可能涉及重要股权投资以及法国电信将其Orange品牌服务引入中国，从而成为首家向中国大众消费者提供自有品牌服务的外国电信服务商。一句话：法国电信在中国的低调举动暗示，该公司和中国电信在未来半年内或达成新的重要合作。

**并购：联想集团减速 苏宁加速**

联想集团(0992.HK)暗示可能放缓并购步伐，而苏宁(002024.SZ)正好相反，宣布了一个新的大型收购。联想集团在进行数次并购後放慢步伐是个好消息，可以让他们有时间消化不同市场的各种资产。而苏宁收购母婴品电商红孩子本身并不令人担忧，不过从更广的角度看同样揭示出扩张过快的问题。

联想集团减速并购的新战略其实很早以前就该实施了。我愿意认为联想集团总裁杨元庆终於注意到了我的声音，我曾反复呼吁联想集团放缓并购步伐，该公司从去年初开始在日本、德国、美国和巴西进行了大规模并购。但我估计杨元庆可能不会读我的博客，放慢并购脚步可能是接受了联想集团创始人柳传志的建议。

国内媒体报导，仍担任联想集团母公司--联想控股主席的柳传志称，联想集团不会再收购任何硬件生产商。柳传志指出，联想集团近期收购巴西CCE应能推动联想集团超越惠普(HPQ.N)，成为全球最大的个人电脑生产商。柳传志还表示，未来联想集团的并购只在软件和IT服务领域。

我的反应用一个词就可以概况：祝贺！当然，这并不意味着联想集团的问题会突然得到解决，该公司还是要整合近期的并购。我仍预计未来两年该公司在整合并购的过程中将遇到很大困难，不过那以後该公司可能开始像个行业领军企业了。

苏宁宣布，将出资6,600万美元收购红孩子。如我之前所说，收购本身看起来不坏，但是从更广的角度看，苏宁似乎有些操之过急。苏宁寻求在传统零售领域追赶沃尔玛(WMT.N)，在电商领域追赶亚马逊(AMZN.O)。

苏宁以销售消费电子成名，在中国拥有数百家连锁店。近期该公司积极推进实体和线上业务，耗资数亿美元推进网站，并宣布推出Suning Expo零售店，扩大销售范围。

为了给这些举措融资，苏宁上个月宣布将首次发行公司债，最多12.5亿美元。我为苏宁的远见喝彩，不过要告诫苏宁放慢扩张的脚步，每次专注一两个关键点，否则可能会失去重点，最终影响所有业务。

一句话：联想集团放慢并购脚步的决定看起来不错，但可能不足以避免整合中将面临的问题；苏宁收购红孩子看起来让人有扩张过快的担忧。（完）

编译：王凤昌/李富强 发稿：张家伟/王燕焜

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