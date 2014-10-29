《阳歌专栏》阿里巴巴和苹果或在电子支付领域联姻

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴和苹果或在电子支付领域联姻**

今天关于阿里巴巴(BABA.N)的各种消息满天飞，该公司可能与苹果(AAPL.O)在电子支付领域合作的消息最惹人关注。面对阿里巴巴与雅虎(YHOO.O)合作的前车之鉴，坦白说我觉得此类合作似乎注定是灾难。

与此同时，阿里巴巴还宣布分拆在线旅游业务。鉴于该集团试图尽快扩大该业务，此举可能引发一些重大并购活动，而且还会对携程(CTRP.O)和去哪儿QUNR.O构成挑战。此外，还有消息称，阿里巴巴股价在最新交易时段首次突破100美元关口，这相当于较其首发价上涨近50%。阿里巴巴将在下周二发布首份业绩报告，投资者则翘首期盼。

先来看看阿里巴巴创始人马云与苹果执行长库克在洛杉矶附近出席同一活动的情况。两人分别发表了演讲，库克证实苹果与阿里巴巴会在本周晚些时候就双方可能在电子支付领域合作进行磋商。最可能的情况是阿里巴巴的支付宝钱包与苹果新近推出的Apple Pay进行某种形式的合作。

此类合作从理论上看很不错，可让双方进入相互的本土市场。但由于各自的特色不同，现实情况可能并非如此。如果苹果还是乔布斯掌舵，我敢说绝对不会有这样的合作，因为乔布斯和马云可能会对如何尽快展开合作进行大量交锋。

关注阿里巴巴的人士应当知道，马云曾在2005将阿里巴巴的40%股份出售给雅虎，当时看此举明智且合理。这项交易是雅虎创始人杨致远促成的，此人乐于做一个基本上处于被动状态的投资人，而且当时阿里巴巴的所有重要决定都由马云拍板。但杨致远在雅虎被排挤在一边后，情况就发生了变化，马云与雅虎新的执行长Carol Bartz在很多方面都存在分歧。

库克显然不像乔布斯或Carol Bartz那么好斗，也没有杨致远那么被动，对于与阿里巴巴的合作应当如何进行，他可能有一些非常明确的想法。如果库克的想法与马云的想法不和，两家公司的合作可能很快破裂，从而为媒体提供让双方尴尬的报导素材。

再来简单看看阿里巴巴分拆在线旅游业务的消息，后者被分拆为独立品牌“阿里旅行·去啊”，该业务的前身是“淘宝旅游”，与去哪儿的业务模式类似。

该消息宣布后，携程与去哪儿股价双双小涨，表明投资者对相关的新挑战不是很在意。“阿里旅行·去啊”或许会通过收购艺龙LONG.O、途牛(TOUR.O)、同程网等行业中型企业，来在业务上取得一些快速进展，但同时也需要迎头追赶。不过，我对携程和去哪儿也不是很担忧，如果我是这两家公司，无疑会在接下来一年密切关注“阿里旅行·去啊”。

一句话：阿里巴巴与苹果可能在电子支付领域进行合作，但几乎可以肯定双方最终会以尴尬的方式分道扬镳，而阿里巴巴推出的全新旅游品牌，不会立即对携程和去哪儿构成威胁。

**中国科技IPO表现强劲 面临调整**

过去12月里，中国科技企业IPO整体看起来不错，去年底赴纽约上市的一些企业拉动了市场情绪，上市后股价大多翻倍或上涨更多。但手机游戏行业是个明显的例外，近期上市的三家大公司中两家股价下跌。这对即将上市的三家手机游戏公司来说不是什么好兆头，其中一家打算在纽约上市，另两家在香港，投资者人气低迷似乎导致上市进程停滞。

阿里巴巴(BABA.N)上个月融资250亿美元，创下IPO融资纪录。阿里巴巴目前的股价较上市价高44%，市值达2,410亿美元。阿里巴巴的成功至少部分源于该公司造势的能力，包括不停的进行大规模并购和进军互联网金融和好莱坞等新领域。

5月上市的京东(JD.O)目前股价较上市价高27%，能够更好地反映中国电子商务市场的状况。而聚美优品JMEI.O或许更能反映电商的实际处境，5月上市以来股价基本没变。我能想到阿里巴巴和京东较聚美优品等小公司溢价，但我也认为行业龙头有些高估，将面临较大的调整。

去哪儿网QUNR.O和途牛(TOUR.O)等在线旅游公司上市后表现强劲。去哪儿网是去年底拉动市场情绪的公司之一，其冒险行为获得了不错的回报，上市后股价上涨84%，尽管公司仍处于亏损状态。途牛股价涨幅高达119%，受益于其增长前景和可能成为并购标的。

其他上市后涨幅很大的企业包括：58同城(WUBA.N)上涨119%，500彩票网(WBAI.N)上涨122%，汽车之家(ATHM.N)上涨188%。这些企业都于去年底上市，当时正值市场情绪回归正面。巨大的涨幅可能意味着2015年会出现调整。

手机游戏是科技IPO中表现不佳的行业。去年底上市的久邦数码GOMO.O股价下跌32%。在香港上市的云游控股(0484.HK)股价下跌超过70%。乐逗游戏DSKY.O上个月在纽约上市后股价一度大涨，但回吐了大部分涨幅，目前只比上市价高8%。

手机游戏企业股价疲软反映人气不佳，几乎肯定是另外三家手机游戏企业推迟上市的原因。飞鱼科技和蓝港在线上个月都提交了赴港上市文件，但近期都没了下文。触控科技今年早些时候申请赴纽约上市，但因投资者买兴不足而撤回。我觉得飞鱼科技和蓝港在线放弃上市也不足为奇，即使这两家公司上市，也可能迅速被投资者抛弃。

一句话：过去一年里在海外上市的中国科技企业表现强劲，将面临调整，新上市的网游企业仍会被投资者抛弃。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。