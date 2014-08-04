《阳歌专栏》游戏：阿里巴巴入股Kabam 腾讯推出《糖果传奇》

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**游戏：阿里巴巴入股Kabam 腾讯推出《糖果传奇》**

阿里巴巴进入竞争异常激烈的网游市场一年后，与迅速增长的美国免费网游设计商Kabam进行大规模合作。此举似乎在针对腾讯(0700.HK)，此前腾讯获得了非常受欢迎的游戏《糖果传奇》（Candy Crush Saga）在中国的运营权并推出了该游戏。

中国网游市场发展迅速，尤其是手机游戏。腾讯对此非常感兴趣，现在阿里巴巴也加入进来，因为网游能够带来稳定的营收。腾讯游戏高管王波周末称，明年移动游戏市场规模将达370亿元，腾讯及其合作伙伴计划获得约10%的市场份额。

游戏行业消息很多的原因是很多行业高管周末都在上海参加中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）。阿里巴巴宣布将投资1.2亿美元入股迅速崛起的美国创业公司Kabam，持股比例不详。另外一则报导称，给Kabam的估值约为10亿美元，这意味着阿里巴巴的持股比例可能在12%左右。

根据协议，阿里巴巴将在中国运营很多Kabam的游戏，这些游戏是免费的，已经在很多国家上市。Kabam已经在北京设立办公室，并在那里开发了一些游戏。去年该公司的营收翻番至3.6亿美元，今年营收料再增长三分之二至6亿美元左右。该公司已经实现盈利两年。一些媒体猜测，阿里巴巴的入股可能预示着Kabam即将在纽约上市，为投资者提供押注中美游戏市场的机会。

另有媒体报导，腾讯7月31日开始在应用商店推出Android版中文游戏《糖果传奇》。该游戏同一天也在微信和QQ上线。报导指出，腾讯料很快推出iOS版的《糖果传奇》。

和很多游戏一样，《糖果传奇》没有社交属性。但微信和QQ将为其注入社交属性，让玩家比较分数，或送出游戏中的礼物。后者可能是腾讯获得营收的途径，我相信腾讯也会找到其它赚钱方法。

腾讯去年入股了动视暴雪(ATVI.O)。这样的合作对双方都有吸引力，游戏开发商获得强力的中国合作伙伴，而中国企业则往往优先获得一些非常受欢迎的游戏运营权。

腾讯和阿里巴巴等巨头能够从这样的合作中获益，不过对于久邦数码GOMO.O、第九城市(NCTY.O)和完美世界PWRD.O等小公司来说情况就不同了，他们往往被迫接受不那么知名的开发商所开发的游戏。因竞争激烈，二线游戏运营商在过去几年里已经在下滑，我预计腾讯与阿里巴巴的新动作将加速他们的下滑。

一句话：阿里巴巴和腾讯在网游领域的新动作展示了他们的雄心壮志，料进一步冲击二线企业。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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