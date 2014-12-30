《阳歌专栏》阿里巴巴试水本土信用产品和全球电商平台

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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**阿里巴巴试水本土信用产品和全球电商平台**
一句话：阿里巴巴的互联网信用产品“花呗”和天猫国际看起来是明智的新举措，可能有助于维持其强劲的增长和高估值。
电商巨头阿里巴巴(BABA.N)在过去四个月里经常出现在头条中，新的消息显示该公司做出了一些看起来明智的举措，这有利于维持其非常高的估值，因为市场预期阿里巴巴继续高速增长。
阿里巴巴旗下的蚂蚁金融服务集团推出“花呗”产品，看起来像是传统的信用卡，意在鼓励消费者在其电商平台上消费。阿里巴巴公布其全球电商平台天猫国际的数据，看起来很强劲。
阿里巴巴目前是中国市值最高的互联网企业，市值在2,600亿美元左右，股价约为2015年预估获利的50倍，估值相当高。这样的估值主要基于对增长的预期，该公司11月首次公布业绩，三季度营收增长54%至27亿美元。但是随着营收越来越高，维持这样的增长速度也越来越困难。
过去一年里，阿里巴巴进行了一些战略并购，其中一些未来两三年可能开始显现效果。但很多并购看起来相对较小，阿里巴巴近期的增长将主要依赖与核心电商业务相关的业务和服务。因此“花呗”产品看起来设计得很好，有助于阿里巴巴的增长，同时剥离风险。
报导称，蚂蚁金融推出“花呗”，向消费者提供最高3万元的授信。该产品看起来仍处于测试阶段，没有宣布正式推出。
我认为这是个好主意，有助于推动网络销售，同时剥离向消费者提供授信可能带来的风险。这是因为拥有支付宝业务的蚂蚁金融并不属于阿里巴巴的上市业务，剥离时间为几年前，出于法律考虑。现在阿里巴巴可以获得蚂蚁金融和支付宝的服务支持，但却不用承担这些业务的风险。
阿里巴巴称，来自25个国家的5,400个品牌入驻天猫国际，其中包括一些欧洲大型超市。点击天猫国际发现该网站还处于建设中，预计未来一年将更具可用性。
我不想讨论太多细节，因为阿里巴巴显然是在告诉投资者为什么应该继续买入该公司股票。纯粹从市场角度说，阿里巴巴没理由不能与亚马逊(AMZN.O)、eBay(EBAY.O)和乐天(4755.T)等全球巨头一争高下。需要等待天猫国际的实际销售再判断其实际情况，至少目前看来此举似乎开局不错。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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