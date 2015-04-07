《阳歌专栏》阿里巴巴股价将继续承压走低

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴股价将继续承压走低**

一句话：随着投资者抛售持股以锁定获利，只要消息面有任何风吹草动，阿里巴巴股价在今年余下时间都会继续承压走低。

我之前认为，随着阿里巴巴股价因各种好坏不一的消息再次逼近首发后的低点，只要消息面一有风吹草动，不论是好消息还是坏消息，该公司股价都会继续走低。我如今则认为，该公司股价走上了下行轨道，原因是借着大涨之机大赚的投资者们抛售手中持股以锁定部分获利。鉴于阿里巴巴股票锁定期在上月结束，一些早期投资者将加入抛售热潮，该公司股价在今年余下时间可能继续承压。

最新消息称，阿里影业陷入严重亏损，暗示阿里巴巴在一年前收购文化中国传播前没有做好功课。这样的消息让人有些忧心。此外还传出了阿里巴巴与美的集团(000333.SZ)及小米结盟的消息，这些消息表面看是好消息，但实际上对该公司没有太大影响。

先来简单看看阿里巴巴的股价情况。该公司股价在最新交易时段小跌0.6%报81.82美元，距离3月初触及的低点81.58美元仅一步之遥。阿里巴巴去年9月进行IPO，首发价68美元，上市首日大涨，并且在3月前一直交投在85美元上方。

阿里巴巴此前就曾暗示，阿里影业可能存在一些问题。阿里巴巴一年前以8亿美元收购了文化中国传播，并且在去年8月宣布发现后者存在违规行为，暗示后者在被收购前就存在严重违规、甚至可能是非法会计行为。

阿里巴巴发布2014年业绩报告，全年亏损4.15亿港元（5,300万美元），该公司2013年则盈利1.86亿港元。去年该公司持续性业务收入下降近三分之二至1.26亿港元。

虽然这样的亏损对阿里巴巴这样的公司而言不算大，但却表明阿里巴巴在收购文化中国传播前没有做好尽职调查工作，而且该公司的其它并购交易也可能出现类似问题。

还有消息称，阿里巴巴宣布与美的集团战略结盟，目标是美的通过阿里阿里巴巴的电商平台上完成110亿元人民币的销售额。鉴于目标销售额与阿里巴巴各种电商平台的销售总额相比很小，这项交易对阿里巴巴没有太多正面影响，可能基本上属于炒作。

最后是关于阿里巴巴旗下的蚂蚁金服与小米合作的消息，蚂蚁金服将提供电子支付专业技能，为小米的可穿戴设备打造无缝的购买体验。这项交易让在各自领域最大的两家创新企业走在了一起，看起来有些意思。

鉴于蚂蚁金服已经完全独立，该交易对阿里巴巴股东而言并无意义可言。最后要说的是，上述这些消息对阿里巴巴的整体业务并无影响，但却很会成为已经从该公司股票中大赚的投资者继续抛售其持股的又一个借口。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。