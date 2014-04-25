《阳歌专栏》中国反黄新浪中枪 料无长期影响

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**比亚迪靠政府补贴盈利**

过去几天，我对美国电动汽车厂商特斯拉(TSLA.O)关注较多。因此，为了公平起见，周末临近之际我想谈谈中国本土电动汽车领域的超级明星--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)，该公司刚刚发布了令人失望的季度财报。股神巴菲特继续持有该公司10%股权以及其依然盈利，是该公司财报中唯一还让人感到欣慰的地方。不过，该公司继续盈利，与中国政府鼓励发展新能源汽车的大力支持有很大关系。

如果非要对该公司的近期表现进行简单概括的话，那便是该公司非常擅长推出电动汽车试点项目，但却很难将这些项目转化为有一定气候的业务。过去三年，比亚迪宣布了一连串此类试点项目，涉及西欧至美国和拉美以及本土等多个市场，但除了少数几个例外，我们还没有看到这些试点项目给比亚迪带来大订单，而这对比亚迪电动汽车项目能否成功很关键。

我们来详细看看比亚迪的最新财报。最新财报显示，该公司今年前三个月实现净利润约1,200万元，较一年前下滑90%。与同期接近120亿元营收相比，这样的盈利确实很低。今年前三个月比亚迪营收降幅为9%。

该公司报告称，当季获得的政府补贴为9,800万元，这意味着要是没有政府支持，该公司几乎肯定是亏损的。显然，我们不能直接从该公司总利润中减去这笔款项，但要是没有政府补贴，该公司可能会报告亏损5,000万元甚至更多，这么说一点也不失公允。

比亚迪财报出炉前，该公司H股下跌2.8，但周五又收复了部分失地。在电动汽车项目带动下，比亚迪H股自2012年10月以来已经上涨两倍有余，过去一年半实际也呈反弹走势。但我怀疑，最新财报可能会迫使投资者意识到，该公司的电动汽车梦并不像希望的那样正成为现实，该公司股票可能会因此遭到大范围抛售， 在接下来的几个月可能会下跌三分之一甚至更多。

鉴于比亚迪的电池和燃油汽车业务显示老化迹象，该公司目前处于等待其电动汽车业务开始结出硕果的困境中。该公司将未来寄托在电动汽车业务上，曾表示到2015年将退出燃油汽车领域。为了加固资金状况，该公司一年前宣布了发行新股计划，拟募集最多5亿美元。

比亚迪每次宣布新的电动汽车试点项目时，我几乎都是满怀热情的进行谈论，因为此类项目是用户下订单前测试相关技术不可或缺的一步。但我们看到三年来该公司几乎没有接到大订单，这就意味着其中的多数试点项目进展并不像比亚迪预期的那样顺畅，也有可能是消费者不喜欢这项技术。这对比亚迪的未来无疑并非好兆头，意味着在今年余下的时间该公司可能得靠政府补贴来盈利，而且这种情况很有可能持续到2015年。

一句话：比亚迪最新财报显示，该公司电动汽车销售并不像计划的那样快速增长，该公司的盈利在今年剩余时间将靠政府补贴来支撑。

**中国反黄新浪中枪 料无长期影响**

中国网络门户新浪(SINA.O)在中国掀起的打击网络色情运动中被一击命中，也由此经历了过山车式的一周。新浪股价重挫，逆转了微博(WB.O)上市强劲表现带动的股价涨势。但是，新浪应该已经适应了这种剧烈波动，未来一两周应该能够实现轻松反弹，投资者会意识到这轮网络扫黄对新浪的业务大体上不会构成任何影响。

中国政府发起的这种打击网络不良内容的活动相当常见，焦点往往集中在互联网和手机网络传播的色情、暴力和垃圾邮件。大约10年前，当邮件服务还是新浪提供的主要服务时，该公司曾遭遇过一次垃圾邮件相关的监管冲击。这次，新浪读书频道和视频节目涉黄，而这两项服务都不是新浪营收和获利的主要来源。

根据最新报道，新浪网有20篇文字和四部视频包含淫秽色情内容，其从事互联网出版和网络传播视听节目业务的资格被吊销，并将被处以5-10倍于违法收入的罚款。

受此影响，新浪股价在美股正常交易时段最多下跌了8%，随后缩窄跌幅并收低3%。此前，大致受微博IPO活动影响，新浪股价在过去两周内起起伏伏。

因美国市场需求疲弱，微博上市融资规模明显收缩，较最初5亿美元的目标减少了近一半。受此影响，新浪股价也下跌了近7%，但随后收复了多数失地，因微博在上市首日大涨近20%。微博股价将继续走强，预计会较招股价最多上涨40%，并有助于带动新浪股价走高。但是在微博上市一周后，其股价已经回吐了部分涨幅，新浪股价也随之走软。

经历了这一切之后，包括最近的下跌，新浪股价较本月初水平下跌了15%左右。值得注意的是，新浪股价最近较长时间的下跌与中国互联网类股的普遍疲软如出一辙，美国投资者最近几周已经不再对它们特别感兴趣。

这次网络扫黄的最终影响如何？也许可以公允地说，未来几个月，对新浪的股价来说，微博股价表现将比新浪失去互联网出版和网络传播视听节目业务资格的影响更大。中国当局的最新行动是常规扫黄打非活动的一部分，就新浪的个案来看更多是象征性的，其瞄准的是对新浪的业务不会产生实质性影响的部分。未来几天，新浪可能会因涉黄遭遇一些负面影响，但是在随后几日很可能就会消退，整个事件也就没人再会提起。

一句话：中国对新浪视频和读书频道色情内容实施的处罚大体上看似是象征性的，对该公司不太可能产生任何更长期影响。

编译：侯雪苹/王凤昌 发稿：程芳/王琛

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。