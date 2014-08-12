《阳歌专栏》中国审查制度向透明化迈出一小步

2012年8月14日资料图片，在东京拍摄的一个iPhone里的Line应用。 REUTERS/Yuriko Nakao

在中国彻底废除审查制度以前，包括我在内的很多人都不会真的满意。但公开解释屏蔽原因至少是向增加透明度迈出了一步，这可能对企业探索中国媒体市场略有帮助。

大约一个月以前，Line的中国用户突然发现该应用被屏蔽了。此事非常令人担忧，因为几个月前刚刚有报导称Line计划正式推出针对中国用户的服务。目前为止，Line、WhatsApp和Skype等依赖海外服务器向中国用户提供服务，并不需要遵守中国严格的审查规定。

最新报导称，韩国证实中国政府对屏蔽Line以及Kaokao Talk做出了正式解释。韩国科学信息、通信技术及未来规划部称，北京官员通知韩国，这些网站被屏蔽是因为有些与恐怖主义相关的信息会通过这些软件传播。

据报导，Didi、Vower和Talk Box等服务也因同样原因被屏蔽。韩方表示，将继续与中国相关部门合作，直到问题得到解决。

Line当然不是在华被屏蔽的首个外国社交网络服务。2009年，中国正式屏蔽了Facebook(FB.O)和Twitter(TWTR.N)。中国从未给出屏蔽的原因，很多人猜测这些网站的用户发布了敏感的政治内容。

中国经常这么做，去年突然叫停电影《被解救的姜戈》，最近还下线了中国视频网站的一些电视剧，比如《生活大爆炸》。

所以此次作出解释看起来很不寻常，甚至有些振奋人心。对于Line这种准备进军中国的大企业来说，如果中国政府采取这样的屏蔽行动又不解释原因的话，是很难作出明智商业计划的。这种不确定性是在华开展业务的企业面临的巨大风险之一，特别是敏感的媒体行业。

此次中国通知的是韩国政府，而非相关企业。我觉得这里面有政治意味，因为中国与一些邻国的关系因领土纠纷而紧张。目前为止韩国还没有卷入此类纠纷，中国或许希望避免与韩国发生矛盾。无论原因如何，这都是方向正确的一小步，有助于媒体企业降低在华开展业务的风险。

一句话：中国对屏蔽Line和其他社交媒体网站的原因作出解释，这是积极的举措，或预示中国在审查方面可能会有更多透明度。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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