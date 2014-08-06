《阳歌专栏》奔驰加入受调查在华外企行列

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**奔驰加入受调查外企行列**

在华外企的产品及商业行为正在面临越来越多的审查，中国当局又对一家外企发起调查，对象是豪华车生产商梅赛德斯-奔驰，原因是该公司涉嫌反竞争定价行为。而就在一周前，微软(MSFT.O)称其因垄断商业行为受到调查。

在最新这波长达一年的行动中，一些在华外企因类似的反竞争行为受到调查，也有一些外企因涉嫌腐败而成为调查目标。此外，还有一些企业由于其产品可能构成威胁国家安全的风险，被列入了政府采购黑名单。

如果有人从这些调查中感觉到了少许排外情绪，他们或许是正确的，尽管这股排外情绪的来源尚不明朗，也许是中国当局正在对越来越多的针对海外中资企业的举动做出反应，这当中包括美国以国家安全担忧为由，禁止进口中国电信网络设备、美国和欧盟以不公正的国家补贴为由采取不利于中国光伏产品的行动等。

奔驰受到反垄断调查的各种媒体报导铺天盖地，其中有报导称中国国家发改委周一突击查访奔驰上海办事处，调取办事处多台电脑的相关数据材料，并对多名奔驰高管进行了约谈。奔驰证实了发改委突击查访一事。

而就在几天前，奔驰突然宣布调降超过10,000项零部件价格，平均降幅为15%。奔驰宣布调降零部件价格的时间，引发许多人揣测发改委可能指责奔驰通过以相对合理的价格吸引消费者购买新车、然后提供收费很高的售后服务和售价较高的零部件。新华社一篇评论文章称，外资企业在中国不应持双重经营标准，这似乎暗示发改委认为，奔驰在华售后服务收费及零部件售价高于其他市场。

此事与去年涉及星巴克(SBUX.O)的事情看起来很像，当时中国中央电视指责星巴克在华咖啡售价比许多西方市场售价高。但可能由于进行调查的是央视而非监管机构，此事很快就平息，一切又恢复正常。许多中国消费者甚至还指责央视，称星巴克应当被允许在中国这个竞争激烈的市场以其希望的价格销售。

涉及奔驰的事件与涉及星巴克的事件看起来很相似，我也无法理解发改委为何现在对奔驰采取行动。奔驰本就身处竞争激烈的市场，而且售后零部件及服务价格虚高的情况在全世界也相当普遍。问问有打印机的人士，他们可能会说多年来用于墨盒的支出，远远超过打印机本身的价格。

所有这些又回到了我最初的观点上，即中国方面针对奔驰的做法至少部分含有政治动机。针对外企的这波调查始于一年前，外资奶粉企业是首批因在华售价高而遭调查的企业。

此后，包括微软、高通(QCOM.O)、葛兰素史克(GSK.L)在内的许多外资纷纷因在华业务行为受到调查。这波针对外企的调查活动不太可能到奔驰这儿就此打住，可能得一或两年才会最终开始缓和，还会有更多的大型外企受到调查。

一句话：奔驰在华受到的反竞争调查似乎含有政治动机，是中国当局对在华外企发起的最新调查行动，这波针对外企的行动可能还会持续。

**上海多家房产中介联合抵制搜房网**

报导称，上海多家房产中介联合抵制搜房网(SFUN.N)，下架在搜房网的所有上海房源。坦率讲，所有人都能预见到这样的结果。不过搜房网和其他相关企业的股票在上个月和6月出现类似报导时遭到抛售，但随后迅速反弹，我对此感到有些吃惊。这一次股价能否再次反弹还有待观察，投资者有可能意识到，随着中国房地产市场进入迫切需要的调整期，搜房网和其他相关企业可能面临长期的下滑。

搜房网股价在报导出现后大跌约7%，接近6月触及的10个月低点。易居中国EJ.N和乐居(LEJU.N)也分别下跌约6%和9%。6月，北京、广州和成都的房产中介公司也采取了类似行动，引发搜房网股价大幅走低。此次几十家上海房产中介召开新闻发布会，宣布联合封杀搜房网，即日起下架在上海的所有房源。

此次矛盾的起因是端口费用过高，双方本于今年6月达成和解，但搜房网后来又采用变相涨价的方式，引起了中介的集体不满。搜房网将被迫与中介重新协商协议或是遵守之前的承诺。

当然，大的背景是房地产行业不景气，所有人都在努力削减成本。很多地方的房价已经开始下跌，但距离数年上涨后的记录高位并不远。可是房地产开发商和服务商都通过成交量赚钱，中国大多数大城市的成交量都大幅下滑。

上海被波及肯定让搜房网和市场都感到不安，因为很多人认为上海不会受到房地产行业下滑的影响，冲击主要集中在小城市，因为那里供需严重失衡。

搜房网和其他相关企业会受到多大的冲击还有待观察。我预计搜房网会与当地的中介达成新的和解，因为上海是搜房网三大市场之一，损失如此多的上海业务将对其营收产生很大影响。中国其他城市可能也会发生类似的情况，年底前搜房网、乐居和易居中国的营收很可能开始萎缩。

一句话：上海多家房产中介联合抵制搜房网，反映房地产行业面临的困难，现在到年底这段时间相关企业的股价将继续承压。（完）

编译：侯雪萍/李富强 发稿：王琛/王凤昌

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