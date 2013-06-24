《阳歌专栏》阿里巴巴“余额宝”前途坎坷

**中国移动叫停Jego**

一年前，中国移动(0941.HK)(CHL.N)新一届领导层上任时我还表示欢迎，不过从那以后的一系列复杂信号让我怀疑新任董事长奚国华带领的新高管们是否和前任董事长王建宙一样迷惑。中国移动刚刚宣布暂停几周前推出的移动通讯服务Jego，该产品类似Skype。

首先来看看Jego推出的故事。中国移动高管去年底开始抨击腾讯(0700.HK)微信，称微信导致其短信业务大量流失。随后中国移动开始向腾讯施压，要求微信收费。中国移动希望从中分一杯羹，但腾讯反复表示微信将继续免费。

今年早些时候，中国移动终于停止抱怨并试图开发自己的产品，双方的冲突终于平息。本月早些时候推出的Jego是主要措施之一。但现在媒体报道称，中国移动宣布暂停Jego新客户的注册。

关于暂停服务的原因，中国移动给出的说法不很明朗，仅称，Jego仍处于试用调优阶段。中国移动一消息人士称，Jego被叫停或许是因为中国移动内部对该产品的未来发展方向有不同意见。该消息人士称，一些高管可能担心Jego将导致更多短信业务和其他业务流失。

在新管理层领导下，中国移动常常释放出复杂信号，此次叫停大肆宣传的产品看起来与这一趋势一致。4月，中国移动宣布与沃达丰(VOD.L)一起在缅甸申请移动牌照，不过两个月后即宣布放弃，基本上没有给出原因。

中国移动在3G网络上也释放出复杂信号。推出3G业务后的头两年里，中国移动基本没怎么进行推广，不过去年晚些时候突然开始大力推广。但同时又释放出强力信号，如果能够在今年晚些时候获得牌照开展4G业务，将迅速放弃推广3G。

这些复杂信号或许反映奚国华及其新团队仍在巩固自己在公司的地位，在很多重要战略问题上仍未作出抉择。如果这种优柔寡断及政策反复再持续下去，对公司来说可能不是个好迹象。

一句话：中国移动叫停Jego服务显示该公司在战略问题上举棋不定，反映公司内部的混乱。

**阿里巴巴“余额宝”前途坎坷**

我上周不愿写关于阿里巴巴最新推出的产品“余额宝”，并不是因为这个产品不值得写，而是因为我自己已经厌倦了写这家公司。阿里巴巴上个月几乎一直都是媒体关注的焦点。但在所有的舆论都平息后，我希望能用我的观点审视这个新产品，因为我认为多数评论人士都遗漏了“余额宝”的一个主要问题，以及为什么这个产品很可能会出现大问题。

在开始我的分析前，让我们先来看看这个颇富创意的新产品。自“余额宝”推出以来，它上周成为媒体持续关注的焦点。“余额宝”背后的理念非常简单：阿里巴巴支付宝的用户常常在其账户中保留大量资金，以备将来购物，但这些钱基本没有回报或只有很少的回报。所以，阿里巴巴表示，与其让这些钱在账户中闲置，为什么不将其投资于股票、货币市场基金或其他金融产品？

这就是“余额宝”背后的一个主要逻辑。“余额宝”是支付宝联合天弘基金合作推出的一款产品。该产品允许支付宝用户利用账户余额购买货币市场基金或其他金融产品，从而使其支付宝账户余额获得某种收益。

阿里巴巴声称，“余额宝”的用户数量在产品推出首周就已突破100万，因支付宝用户迅速被该产品吸引。但其他金融服务企业和证券监管部门对“余额宝”的关注却没那么正面，称阿里巴巴或许缺乏运营该产品的合理执照。但其他人则挺身祝贺阿里巴巴的这一举动，称中国平庸的金融服务市场需要注入一些新竞争和创新产品。保守的国有企业占据中国金融服务市场的主导地位。

我个人十分同意后者的看法，认为这种竞争正是中国金融服务市场需要的，从而使其变得更具竞争性，同时这也是对消费者需求的回应。为什么我认为这种创新性新产品会出现问题呢？问题的答案不在于监管，因为我确信阿里巴巴是一个非常灵活、人脉广大的公司，它可以迅速解决任何相关的监管问题。

相反，问题倒在于“余额宝”是一个风险性很高的产品。尽管消费者或许一开始会涌向“余额宝”，认为他们可以从这些闲散资金中捞点外快，但很多人或许很快就意识到，收益率或许没那么高。货币市场基金等产品相对保守，但其他金融产品的波动性却大得多，特别在是中国目前脆弱的经济环境下。

在这种背景下，不难想象，很多“余额宝”用户购买风险性的金融产品时认为自己相对安全，因为这款产品是阿里巴巴推出的。当然，很多人随后会惊异地发现，当这些他们下注的金融产品表现不佳时，他们的资金实际上缩水了。

当这种情况发生时，会出现很多集体围攻“余额宝”的声音。这将会让阿里巴巴头疼不已，也可能会迫使监管机构采取某种行动。基于此，我预计“余额宝”将在未来几个月面临首个严峻挑战，这或许会让阿里巴巴重新认真考虑该产品，抑或是至少采取某些重大举措警告投资者投资“余额宝”的风险。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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