《阳歌专栏》中国银行拟重组东盟部分机构业务

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国银行拟重组东盟部分机构业务**

一句话：中国银行计划围绕中银香港重组东盟部分机构业务，这看起来是明智举动，可让投资者有机会投资其更商业化的国际业务。

中资银行因过度依赖政府当局，他们对西方投资者而言一直都是很难的投资选择。这些银行听命于政府当局，他们被用作经济政策工具，而不是像真正的商业银行那样行事。从投资者角度看，中资银行的国际业务更令人感兴趣，此类业务更趋于商业化，因为他们不得不在不享受任何政府特殊照顾优势的市场竞争。

问题是对于大多数大型中资银行而言，国际业务通常只占很小比重，就连动辄斥资数十亿美元在海外并购和扩张的工商银行(1398.HK)(601398.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)也不例外。正是这样的原因，中国银行的相关计划看起来才格外令人兴奋，因为这最终会向股票投资者提供专门投资其国际业务的选择。

中国银行发布公告称，子公司中银香港拟出售旗下南洋商业银行股权，同时，中国银行在东盟地区部分机构业务及资产拟重组并转让予中银香港。

不清楚中国银行在东盟部分国家持有何种资产，而且我怀疑其所持资产可能局限为持有泰国、马来西亚及新加坡等国家当地银行及其他金融机构的少量股份。但重要的是，此类重组可打造承担发展东盟市场使命的独立实体。

这与我上文所说的各种原因有非常重要的区别，而且我也看好此举。中银香港是中国四大国有银行最早设立的境外实体之一，在香港这种更商业化环境从业的历史相对较长。因此，该公司应当有接管大型地区性银行的经验和背景。我也看好将业务范围限制在东南亚地区这一点，因为该地区的市场有诸多相似特点。

再来简单看看交易涉及的南洋商业银行。该行最早在2月见诸报端，当时有媒体报导称中行寻求出售该资产，估值约60亿美元。当时的报导显示，对涉及股权感兴趣的买家不多。

中国银行在最新公告中称，出售中银香港旗下南商股权并重组东盟部分机构业务，将减少中国银行、中银香港和南洋商业银行在业务和机构上的重叠，清晰、简化管理链条，突出品牌认知，进一步拓展中银集团在香港和东盟地区的经营空间和业务机遇。这表明中银香港有意推进出售南商股权交易，即使最终的交易金额低于原先寻求的60亿美元。

即便最终交易金额只有30-40亿美元，也能为中银香港提供相对充裕的资金，以供其通过一系列并购和有机增长来为其东盟市场业务布局。像缅甸、越南这样的许多东盟国家市场，无疑需要这样的新银行。中银香港如何推进这一新使命仍需拭目以待，但这至少是令人兴奋的有望直接投资中国大型国有银行的选择之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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