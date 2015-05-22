《阳歌专栏》中国银行拟重组东盟部分机构业务

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)
**中国银行拟重组东盟部分机构业务**
一句话：中国银行计划围绕中银香港重组东盟部分机构业务，这看起来是明智举动，可让投资者有机会投资其更商业化的国际业务。
中资银行因过度依赖政府当局，他们对西方投资者而言一直都是很难的投资选择。这些银行听命于政府当局，他们被用作经济政策工具，而不是像真正的商业银行那样行事。从投资者角度看，中资银行的国际业务更令人感兴趣，此类业务更趋于商业化，因为他们不得不在不享受任何政府特殊照顾优势的市场竞争。
问题是对于大多数大型中资银行而言，国际业务通常只占很小比重，就连动辄斥资数十亿美元在海外并购和扩张的工商银行(1398.HK)(601398.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)也不例外。正是这样的原因，中国银行的相关计划看起来才格外令人兴奋，因为这最终会向股票投资者提供专门投资其国际业务的选择。
中国银行发布公告称，子公司中银香港拟出售旗下南洋商业银行股权，同时，中国银行在东盟地区部分机构业务及资产拟重组并转让予中银香港。
不清楚中国银行在东盟部分国家持有何种资产，而且我怀疑其所持资产可能局限为持有泰国、马来西亚及新加坡等国家当地银行及其他金融机构的少量股份。但重要的是，此类重组可打造承担发展东盟市场使命的独立实体。
这与我上文所说的各种原因有非常重要的区别，而且我也看好此举。中银香港是中国四大国有银行最早设立的境外实体之一，在香港这种更商业化环境从业的历史相对较长。因此，该公司应当有接管大型地区性银行的经验和背景。我也看好将业务范围限制在东南亚地区这一点，因为该地区的市场有诸多相似特点。
再来简单看看交易涉及的南洋商业银行。该行最早在2月见诸报端，当时有媒体报导称中行寻求出售该资产，估值约60亿美元。当时的报导显示，对涉及股权感兴趣的买家不多。
中国银行在最新公告中称，出售中银香港旗下南商股权并重组东盟部分机构业务，将减少中国银行、中银香港和南洋商业银行在业务和机构上的重叠，清晰、简化管理链条，突出品牌认知，进一步拓展中银集团在香港和东盟地区的经营空间和业务机遇。这表明中银香港有意推进出售南商股权交易，即使最终的交易金额低于原先寻求的60亿美元。
即便最终交易金额只有30-40亿美元，也能为中银香港提供相对充裕的资金，以供其通过一系列并购和有机增长来为其东盟市场业务布局。像缅甸、越南这样的许多东盟国家市场，无疑需要这样的新银行。中银香港如何推进这一新使命仍需拭目以待，但这至少是令人兴奋的有望直接投资中国大型国有银行的选择之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。