《阳歌专栏》电信三巨头3G市场份额企稳 中国式并购看点颇多

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信三巨头3G市场份额企稳**

移动市场的迅速变革对中国移动(0941.HK)(CHL.N)构成一些挑战，该公司的3G市场份额终於企稳；又有报导称该公司可能考虑收购飞信开发商神州泰岳(300002.SZ)。在这两条消息中，关於3G的消息显然更为重要，可能反映出对移动有利的因素。中国料将发放新的4G牌照。移动收购神州泰岳的传言或是後者股东美好的愿景。飞信这一即时通讯平台正被新兴的智能手机应用赶超，其中势头较猛的是腾讯(0700.HK)微信。

我们先来看一下关於3G的消息，最新月度数据显示，截至10月底，移动仍以37.4%的份额领先3G市场，中国联通(0762.HK)(CHU.N)占33%，中国电信(0728.HK)(CHA.N)占29.6%，全国3G用户数量总计2.12亿。

三巨头在3G市场的份额比两年多以前要均衡得多，那时移动拥有45%左右，联通拥有30%，电信拥有25%的份额。不过2011年大部分时间里发生的形势的迅速变化今年明显放缓，三巨头当前的3G市场份额大体持稳。

市场份额持稳的原因可能很多，包括移动3G网络更好的推广和表现，该网络基於问题颇多的国产技术TD-SCDMA。同时，联通和电信降低了3G推广力度，他们此前为迅速抢占市场份额，对手机进行大力补贴，导致利润受损。

市场份额持稳或预示3G市场的未来，完全不像过去移动控制超过三分之二市场份额那样。如果这样，预计4G牌照发放後市场更为均衡，竞争更为充分，而4G牌照发放时间最快可能是明年初。

在3G市场移动37.4%的份额可能令移动在4G市场获得早期优势。尽管移动明显希望像过去那样控制更多的市场份额，也应对市场份额企稳感到高兴，因为可以为将来进行打算。

媒体还报导，移动可能有兴趣收购神州泰岳，後者为飞信的开发商，并从2007年起就与移动合作。神州泰岳高层表示，并未收到移动的收购要约。我猜测谣言出现的原因是移动和神州泰岳并未宣布继续在飞信业务上的合作，原合约10月31日到期。

飞信曾一度迅速崛起，移动的大力支持和免费服务是部分原因。不过飞信迅速被功能更好的创新产品超越，例如腾讯微信的迅速崛起。我猜测移动可能最终放弃飞信，尽管移动或许会与神州泰岳在飞信上续约，随後让飞信静悄悄退出。因此，移动收购神州泰岳的可能性看似非常小，如果移动很明智，将来会避免类似的独家合作，专注于高质量电信网络运营商的角色。

一句话：中国电信三巨头3G市场份额企稳，在政府准备发放4G牌照之际，三家企业份额更加均衡。

**中海油为收购Nexen再让步 农行收购嘉禾人寿股份终获批**

今天，我将谈谈与两宗海内外并购交易相关的消息，这些消息显示中国企业进行此类交易可谓困难重重。其中一则消息显示中海油(0883.HK)(CEO.N)收购加拿大NexenNXY.TO的交易向前迈进一大步。这项交易之所以存在争议，只是因为其带有政治色彩。另一则是关於中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)收购嘉禾人寿控股股权获得监管机构批准的消息。此项交易等了很长时间才获得批准，是最让人感兴趣的地方。

我们先来看看关於中海油的消息。中海油8月宣布斥资150亿美元收购Nexen，此後该交易一直备受关注，而能否获得加拿大当局批准亦引发了一片热议。但依我之见，这只是一桩商业交易，并不附带会构成国家安全的风险。

我觉得加拿大总理哈珀（Stephen Harper）的内阁想批准这项交易，这样Nexen便能利用中海油注入的大笔资金。但哈珀也意识到若是为交易放行，则会令他的政府在下届选举时遭到排外的本国民众的诟病。

外媒最新报导称，中海油为了交易能够获批，已接受了加拿大政府提出的新条件，当中包括确保加拿大人在合并後公司董事会至少占一半席位及在管理层占半数比例等条件。中海油已采取了诸多其他措施舒缓加拿大方面的担忧，比如像承诺合并後公司在加拿大上市、计划将Nexen加拿大办公室变为其全球主要的地区总部之一等。

加拿大政府曾两度延长对中海油收购Nexen交易的审查期，会在12月10日前作出决定，而中海油这些最新的让步似乎是想为哈珀及其政府批准交易提供理由。我此前曾预测，这项交易最终将会获批，而最新进展似乎也表明，哈珀政府真的会为交易放行。

我们再来简单说说关於农行的交易。这项交易没有太多的隐含的战略性意义，但却等了很长时间才获得监管机构的批准。农行最早宣布以26亿元收购嘉禾人寿51%股权的时间是2011年2月，但时至今日才获得了监管机构的批准，意味着其等了近两年的时间後才获得批准，可以说是非常长的时间，要是在充满竞争的西方市场等这麽长时间，则会令类似交易的收购方严重受打击。

但这里并非西方市场，而且中国银行和保险监管机构明显不急於批准此类相对简单的交易。随着中国取消银行和保险公司相互涉足各自产品领域的限制，国内众多银行和保险公司纷纷拓宽他们的服务，农业也在采取类似举措。但交易等了很长时间才获批，不仅表明农行与许多负责审批的监管机构关系相对较弱，也反映许多不想让交易尽快获批的银行和保险业竞争对手在从中作梗，加上国家监管机构长期以来的冷落，导致农行与许多同业相比处於明显的劣势。

一句话：中海油对收购Nexen再作让步，意味着加拿大政府可能为这项交易放行；农行收购嘉禾人寿股份等了很长时间才获批，表明该行缺少中央政府的支持。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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