《阳歌专栏》中国农行或受不良贷款危机影响最小

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国农行或受不良贷款危机影响最小**

首先我要承认，我并非中资银行业专家，不过该行业的最新动向让我觉得中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)或是国有四大商业银行中受不良贷款危机影响最小的一家。中国银行业正在经历一场规模很大的危机，在全球金融危机期间发放的巨额基础设施项目贷款无法回收。世界经济放缓的影响挥之不去，出口需求疲弱和外商投资低迷加速了中国经济放缓，这些因素导致中资银行业陷入贷款危机。

近期有关钢铁和重型建筑设备企业的新闻表明，建筑和公司融资的情况可能尤其不乐观。媒体报导，越来越多的钢铁企业出现贷款违约，于是银行接管用於抵押的钢铁库存。但是当银行接管资产时才发现，很多用於抵押的钢铁库存根本就不存在。对专门向大型国有制造商发放贷款的银行来说，这类消息可能很不好，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)即是该领域最大的银行。

也有媒体报导，因为建筑行业迅速放缓，重型机械生产商三一重工(600031.SS)也遭遇困境。报导称，因客户违约率超出协议规定的上限，三一重工违反了与外资和本土银行的贷款协议。三一重工正在试图重新协商5.1亿美元贷款的条件，因经济放缓导致上半年未付账款大幅上升20%。不过无论谈判结果如何，建筑相关企业的贷款违约大幅上升的事实都不会改变。这对专门向建筑业发放贷款的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)来说可能是坏消息。

中国银行(3988.HK)(601988.SS)的情况看起来也好不到哪去，因为该行是四大行中最为外向型的，最易受贸易等外部因素影响，美国和欧洲需求低迷导致出口维持弱势。

而农行专注于农业，是四大行中唯一相对远离坏账危机的一家，坏账问题料在年底前开始体现在各大银行的业绩报告中。农行在四大行中声望一直最低，是最後一个上市的，很大程度是因为该行专注于增长相对缓慢、具有更高政治敏感性的农业。不过随着增长更为迅猛的行业受到冲击，农行可能成为四大行中受不良贷款危机影响最小的一家。

一句话：中国农业银行因专注于受经济放缓影响相对较小的农业，可能成为四大行中受不良贷款危机影响最小的一家。

**家得宝关闭在华所有大卖场**

在进入中国市场仅六年後，美国家居修缮用品零售巨头家得宝(HD.N)正关闭在华的多数门店，成为最新发现中西消费者迥然不同的主要零售商之一。去年，美国电子产品零售巨头百思买(BBY.N)也进行过类似高调的关店行动，而且我还怀疑两家公司相继败走的原因大致相同。

简而言之，不论是先前的百思买还是如今的家得宝，它们均发现对於一向对价格敏感的中国消费者而言，价格才是最重要的因素，他们并不十分看重品牌忠诚度和客户服务，而在西方市场，这是为百思买和家得宝吸引来消费者的两大关键因素。

我们先看看相关的最新消息。家得宝宣布将旗下七家大卖场全部关闭，裁减员工850人。该公司将保留近期在天津开张的两家专卖店，同时还保留约170名员工继续运营采购业务。此外，一位企业高层称，家得宝正在中国寻找进军在线业务的机会，加入沃尔玛和亚马逊(AMZN.O)等越来越多的美国零售商行列，向该领域拓展。

家得宝的竞争对手、英国Kingfisher(KGF.L)旗下的百安居虽然早在1999年就进入中国市场，但该公司也已发现中国之路不好走。该公司2009年宣布将关闭在华的三分之一门店，此後其门店数量一直保持在40家左右的水平。

除了无法提供最低价格，中国市场存在的一些其他独特因素，也是让这些外国连锁店受伤的原因。这些连锁店的“大卖场”经营模式，不仅限制它们能建门店的数量，还影响所建门店的地点，像家得宝这样的企业，所依赖的通常都是驱车远道而来的消费者。像沃尔玛等大型零售商，它们已通过提供免费班车解决了此类问题，但对家居修缮用品连锁店而言，由於消费者购买的多为班车不易装载的大件物品，因此并不适用采取此法。此外，很多中国消费者能在附近五金店买到类似或相同的物品，这样不仅便利，对於大件沉重物品，通常还能得到店家送货上门并负责安装的服务。

未来十年，随着中国私家车数量增多，消费者对价格会变得不那麽敏感，而是更为注重产品质量，届时阻碍家得宝、百安居和百思买的许多因素可能会消失，这对於这些大型零售商而言，或许是在中国取得成功的良机。不过，在既有大量消费者也有大量挑战的中国市场，很多“大卖场”模式的零售商或许还会避而远之。

一句话：家得宝退出中国市场，显示中国市场状况与西方迥然不同，这会令多数西方“大卖场”零售商至少在未来10年对中国市场避而远之。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/张家伟

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