《阳歌专栏》阿里巴巴或面临中小商户新一轮声讨

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴或面临中小商户新一轮声讨**

中国电子商务领军企业阿里巴巴很喜欢谈论旗下天猫在线商城的成功业务模式，即专心扮演网络商城运营商的角色，将管理在线商铺的实际业务交给第三方商户。但关於这一业务模式的某些负面之处，阿里巴巴则不愿多谈，最为知名的就是天猫商城平台上众多商户所提供商品和服务的质量控制问题。

天猫商城去年骤然大幅提高商铺租金费用，此举引发了很多中小型商户的强烈抵制，为阿里巴巴造成了巨大麻烦并引发公关危机。现如今，很多中小型商户再次对阿里巴巴所谓旨在改善质量和客户服务的新政策怨声载道，这些商家称新政对他们有歧视且缺乏透明度。

在我进一步讨论此事前，我需要退一步来从更广泛的角度讨论阿里巴巴在运营天猫时存在的现实挑战。需要特别指明的是，天猫经常受到国内外很多知名品牌的攻击，他们称天猫商户出售大量假冒产品。

这种问题为阿里巴巴的业务模式所独有，因多数其他大型电商，例如京东商城和苏宁易购，他们运营的在线商城更为传统，只在其平台上出售自己的产品。这一模式使他们更易控制产品质量和客户服务，因所有产品必须经过唯一的渠道，客户服务也只有唯一的来源。

为应对质量控制问题，阿里巴巴推出了很多政策，以清理天猫上的假冒产品，并确保其商户提供优质的客户服务。在采取这些措施的同时，阿里巴巴还着手进行一项更大的动作，以将自己的名字从美国政府定期公布的互联网运营商黑名单上移出。该名单罗列了为盗版和销售假冒产品提供便利的企业名称。

但回到主要问题上，很多中小型商户认为，天猫新近采取的很多政策都旨在暗中迫使他们关店。他们表示，他们的离开将使天猫商城成为一个以大型商户为主的小团体，例如PC巨头联想(0992.HK)和体育产品制造商李宁(2331.HK)，这些企业的规模更大，在质量控制和客户服务方面的经验更足。

这些怀疑导致了我之前提到过的商户抗议。去年10月，当阿里巴巴突然大幅提高商户租金时，数以千计的商户表示此举旨在迫使他们关店。当时的抗议活动给天猫造成巨大麻烦，且扰乱了正常经营，其中包括一个商户组织发起的“拒绝服务”攻击，据报导该攻击导致天猫网站在一段时间内难以访问。

天猫商户的这些最新不满迹象，可能是阿里巴巴面临一场新危机的最初预警。阿里巴巴正面临方方面面的压力，既要取悦指控天猫鼓励盗版的批评者，也要取悦那些在其平台上做生意的商户。我预计这一最新迫近的危机可能会在未来两周内达到高峰，并随着越来越多天猫商户被迫关门而悄然退却。

最後，天猫将成为一个为消费者提供更好服务的地方，但关於天猫最终会被知名企业主导的说法，我表示怀疑。同时，阿里巴巴和其小商户之间的冲突还会继续，因前者在为集团最早在2014年或2015年的首次公开募股(IPO)作准备之际，将努力清理其业务。

一句话：随着天猫商城清理行动的展开，阿里巴巴很可能会面临中小商户的新一轮反抗。

**奇虎掀起联姻潮 欲与百度试比高**

奇虎360QIHU.N正加大力度挑战百度(BIDU.O)在中文搜索领域的龙头地位，称其已与携程(CTRP.O)组建了新的联盟。这是奇虎与其它互联网公司结成新联姻关系的明智策略的一部分，这些互联网公司希望中国的搜索市场竞争更为激烈，因此愿意与向在线搜索业务发力的奇虎进行密切合作。鉴於此，随着奇虎建立自己的搜索引擎So.com，并已崛起为百度搜索服务的可行替代选择，未来数月要是出现更多类似消息，那麽也将不足为奇。百度目前在中国网络搜索市场目前的市占率约为75%。

我们先来看看相关的最新消息。奇虎与携程组建广泛联盟关系，将有助於让两家公司的用户和产品联系更加紧密。这笔交易想必也会令携程在奇虎近期推出的搜索网站上得到优待。奇虎的搜索业务排名正在快速上升，同样参与中国互联网搜索市场激烈竞争的还包括腾讯(0700.HK)的搜搜和搜狐(SOHU.O)的搜狗，还有微软<(SOHU.O)的必应中国版等。

实际上，上述新的联姻似乎是奇虎寻求挑战百度的很多举动之一。据一位消息人士称，奇虎正在寻求与盛大文学进行类似联姻，如果该公司与其他公司洽商进行此类合作，我也不会感到意外。奇虎可能会对与互联网公司进行此类联姻十分感兴趣，不仅这些互联网公司希望结束百度在线搜索独大的格局，其他许多企业也因不同的原因不太喜欢百度。

两个月前，奇虎推出了自己的搜索网站So.com，该业务具备一些创新功能，比如像用户只要用一个简单的查询，就可从集成显示许多不同网站的搜索结果。之後，该公司还为搜索业务新增了类似Facebook“赞”的功能，允许用户对不同网站进行评分，以改善搜索结果。受该公司以前一些不正当商业行为影响，我个人并不是很欣赏奇虎，但对其在搜索业务上采取的最新举动，我一直是饶有兴趣地关注，可以看出通过在搜索业务的一系列创新举动，该公司真是获得了一些动力。

从我自己博客上的数据也可以看出，So.com正在快速崛起，正成为带来流量的主流搜索引擎之一。推出短短两个月後，So.com为我的博客带来的流量已经超过搜搜、搜狗和必应，但仍远远落後于百度。

奇虎这一连串新的联姻面临的潜在危险之一是，如果用户开始认为So.com偏向与他们合作的公司，比如像携程，从而最终会破坏So.com的可信度。不过，随着该业务挑战百度在线搜索的老大地位，其地位可能继续快速攀升，最终会与一些搜索引擎前辈比肩，甚至还可能吞并其中一家搜索引擎。

一句话：奇虎与携程的新联姻，标着该公司将启动一波新的结盟潮，这将有助於其挑战百度在线搜索的老大地位。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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