《阳歌专栏》百度要求客户与360切割 电信运营商或减少iPhone补贴

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**百度要求代理商切断与奇虎360关系**

中国互联网搜索巨头百度(BIDU.O)和挑战者奇虎360QIHU.N之间的战争每天都愈发精彩，百度正寻求一些有趣的新战术来扞卫其市场主导地位。最新发展事态是，百度似乎要求很多其企业客户切断与奇虎360的关系，这场战争看似正日益血腥，双方都将采取一切手段攻击对方。

事实上，当百度和中国多数其他互联网先锋企业还在循规蹈矩时，奇虎卷入这种乱战已有时日，且深谙其道。百度似乎把自己降到奇虎水平的事实，可能意味着百度真的担心奇虎360发起的这轮新攻击，360的攻击可能会迅速演变成为多年来挑战百度在中文搜索领域主导地位的严重威胁之一。

先让我们看看这起最新互联网战争的最新战况。中国媒体报导称，百度要求其各种业务合作夥伴，包括很多出售广告和其他产品的机构停止使用奇虎的所有产品。百度以保护隐私为由要求合作夥伴停止使用360产品，且由於奇虎360的产品一向有存在威胁的名声，这种担心也的确有意义。但这一要求的具体时间似乎太过巧合，以致无法不把它与两公司的纷争联系起来。

在另一篇报导中，媒体报导称，中国四家顶尖级的证券经纪公司也要求其员工不要使用奇虎的产品，理由依然是出於隐私保护。报导称，广发证券、国海证券、国信证券、海通证券均发布通告，要求其员工卸载电脑上的奇虎产品，不过报导中未提到百度。但所有这些事态的时机似乎都像百度在幕後操作一样，不仅要损害奇虎的业务，而且要破坏其信誉度，给奇虎的产品打上威胁安全的烙印。

当然，最大的讽刺在於，奇虎360的发家是通过提供免费的安全软件，诱使很多中国民众在电脑上安装其软件产品，即便这些产品本身会造成很多隐私风险。

百度和奇虎360的这场新战争开始於数周前，奇虎推出了在线搜索网站，旨在打破百度对这一市场的占领。我认为该搜索服务的高明之处在於，它不仅包括自身的搜索结果，还整合了百度等其他主要搜索服务商的结果。百度当时表示正调查该举动的合法性，但我认为百度会发现奇虎的战术并未违反任何法律。

百度的最新战术肯定会对奇虎施加某些压力，但我怀疑这会迫使奇虎最终放弃其最新搜索服务。最後，双方肯定会找到某个妥协点，而这个妥协点可能要取决於市场和技术问题，而非任何直接谈判。同时，这场最新战争还可能会出现更多有趣的防御和反击，非常现实的一个可能性是，奇虎可能很快崛起，成为百度在互联网搜索领域的一个重要挑战者。

一句话：百度和奇虎360之间的这场新战争很可能再延续数月，奇虎可能会崛起为搜索市场上一股重要的新兴力量。

**中国国产智能手机崛起 运营商或减少iPhone补贴**

今日，智能手机领域传出两则令人颇感兴趣的消息，凸显此类功能强大的手机正在快速崛起，中兴通信(0763.HK)(000063.SZ)、华为和小米等新晋企业也在推出越来越来物美价廉的机型。这些新机型多数售价约为2,000元，很快会对三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O)等高端产品构成严重挑战；与此同时，还有一些早期迹象显示，中国电信运营商将寻求降低对高端手机的补贴。

我们先来看看关於宏观面的消息。市场研究公司IDC预测，中国将在今年正式取代美国成为全球最大的智能手机市场。据该机构称，今年中国智能手机出货量将占全球总出货量的26.5%，轻松超越美国，後者将占到17.8%。

据IDC称，中国智能手机市场发展快速，主要得益於国产智能手机销售的增长，预计2011-2016年期间中国智能手机市场年度增速将达26%，是同期美国市场预计平均11.6%年增幅的两倍多。该机构认为，中国智能手机市场发展势头迅猛，主要得益於华为和中兴等出产的低价智能手机蜂拥出现，这些机型大多运行谷歌(GOOG.O)免费的安卓（Android）操作系统，售价不到200美元，与500美元甚至更高价的iPhone相比可谓相当低廉。

中国消费者日渐认可这些物美价廉的手机，加上越来越多的人决定购买此类机型，意味着苹果很快就会为此感到头疼。 对於引进iPhone的中国两大电信运营商--联通和电信而言，他们也感觉到了这种变化，同时还想改善盈利状况，因此可能最快在下月降低对未来将上市的iPhone 5的补贴。

中国媒体援引分析人士的说法称，中国电信(0728.HK)(CHA.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)将削减对iPhone 5的促销力度，他们认为真想购买iPhone 5的消费者会愿意自掏腰包，而对苹果品牌不大感兴趣的消费者，则对中意一些价格较低的机型。

过去一年，中国电信和中国联通通过加大补贴来大规模推广3G网络，导致他们的盈利受到冲击，今年二季度其利润分别下降10%和2%；此外，两家公司面临投资者要求分红的压力也与日俱增。这些最新迹象似乎暗示，他们可能大幅度削减推广活动以改善盈利前景，对将要上市的新款iPhone可能也不例外。从更广阔角度看，未来几年中国将变成苹果及其他所有智能手机厂商的重要市场之一，但十分激烈的竞争意味着所有这些企业的利润会严重缩水。

一句话：国产低价智能手机快速崛起，带动中国渐渐成为智能手机的主战场，这最终将导致市场竞争日趋激烈。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王燕焜

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