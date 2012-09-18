《阳歌专栏》百度被判对盗版承担责任 中兴走上智能手机“长征”路

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**百度被判定对盗版侵权承担有限责任**

百度侵权案的最新判决让一个痛苦的现实引起注意，即中国羽翼未丰的音乐和出版行业，因缺乏行业组织和政府支持而遭到重创。现实情况是：西方的大型出版商和唱片公司不仅有本国政府撑腰，还有代表他们的强大的行业机构，而中国的作家、音乐人和其他版权产品的创作者，却没有这样的机构或政府来支持推动他们的事业。因此，中国的内容制作商实际上无力阻止百度等知名网站的盗版活动。这些网站通过文件交换服务，为非法复制内容交流提供便利。

本周在北京一个法院的庭审鲜明展示了这样的现实。法院宣判百度文库侵犯作家维权联盟部分作者的版权，但仅判决前者向版权方赔偿损失14.5万元，远低於原告181万元的索赔额。依我之见，原告的索赔额相当於28.7万美元，对像百度这样每季就赚数亿美元的大公司而言可以说是微不足道。

百度成功地让法官相信，其在此案中仅承担有限责任，因文库只是提供用户交流文学的一个被动平台，该公司不对发布的盗版内容负责。对於旗下颇受欢迎的音乐共享服务，百度亦持类似的观点，即其仅提供了一个供盗版活动使用的平台。用户通常通过百度的音乐共享服务，相互交流盗版歌曲。

虽然这些盗版活动发生在百度平台上，但该公司却乐于向世人、特别是中国以外的地区宣称，其正在大力清理网站的盗版内容。此外，百度被从去年美国政府发布的“恶名”盗版网站名单中删除，也是该公司一直津津乐道的一件事。当然，百度告别那份名单，也算是公司可以引以为傲的成就。

但话说回来，要是没有百度在美国大力游说，定然不会被美国政府从那份名单中剔除，这当中自然少不了美国唱片业的支持。该行业对百度网站盗版音乐肆虐多年来一直是怨声载道，但随着百度去年与美国一些大型唱片公司签署一系列协议，同意在其新的音乐服务中提供正版歌曲，该行业的态度最终也发生了转变。此外，中国电商巨头阿里巴巴也在不惜财力和人力，努力让旗下的淘宝平台从上述名单中消失。美国将在今年底发布“恶名”盗版网站名单的最新版本。

先是百度被从美国“恶名”盗版网站名单中删除，然後是阿里巴巴大规模的游说，表明这些在网站为盗版活动提供便利的中国互联网大企业，正在对外国企业施加的压力做出回应，那些外国企业不仅拥有强大的行业协会，还有本国政府的撑腰。相比之下，中国的作者和唱片公司则没有这样的组织，他们的抱怨通常很难引起中国互联网大企业的关注。

此外，中国的法律规定将对侵权者的惩罚限制的很低，导致罚金难以起到阻吓作用，即使当事企业企业被判决有罪，这也是问题之一。短期内，所有这些将有利於中国互联网巨头，对於继续允许盗版的国内歌曲、书籍和其他版权内容出现在其网站上，他们几乎不用承担责任。但从长远看，这最终会抑制中国国内的创造型行业，与获得政府支持和有良好行业组织的外国竞争对手相比，中国这些行业会处於明显的劣势。

一句话：因缺乏行业组织和政府支持，在可预见的未来，中国的内容制作者很容易沦为国内主要互联网网站盗版的对象。

**中兴走上智能手机“长征”路**

中国电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)希望能避免重蹈日渐衰微的手机巨人诺基亚NOK1V.HE与摩托罗拉的覆辙，集中精力发展智能手机，谋划扩张策略，以重振公司的增长。这似乎是中兴传出的最新信息。

由於核心的电信设备业务衰退，以及抽离大笔资金投资於手机部门，中兴近几个季度的利润大幅跳水。

从我个人来说，我认为重视发展智能手机是明智之举，因为这些类似电脑的手机显然是未来潮流，并且很可能在未来5-6年内销量超过较老的手机。

但在智能手机市场上中兴的迟来，意味着该公司已落後国际巨头苹果(AAPL.O)、三星(005930.KS)与宏达电(2498.TW)等很大距离。

同时，中兴低端智能手机常印有合作移动运营商的名称，其对低端产品的专注意味着，即使在同日益增多的国内采取类似智能手机策略对手的竞争中，该公司可能都难以提升品牌认可度。

我们先来看一下最新消息。中兴执行副总裁何士友在北京的一个活动中表示，该公司今年手机总销量将大致与去年持平。尽管总销量持平，该公司仍将今年手机业务收入增长目标定为30-35%，因智能手机增长强劲，而智能手机通常比较老的传统手机价格高。

中兴称，预期今年售出3,000--3,500万部智能手机，这意味着今年销量将是去年1,500万部的两倍。在智能手机强劲增长之际，中兴也开始将精力较少集中於低价位的低端手机，而这类手机正是助该公司迅速跻身世界五大手机制造商之列的推动力量。

曾经是世界最大的两家手机制造商的摩托罗拉和诺基亚，在过去2-3年市值大幅下降，很多人将他们的快速衰落归咎於未能及时开发智能手机。

在中兴的智能手机战略中一个有意思的波折是，何士友称该公司正在开发具有自主知识产权的智能手机操作系统，从而成为苹果、谷歌(GOOG.O)与微软(MSFT.O)所开发系统的竞争对手。

我昨天刚说过，中国企业需要开发自主的智能手机操作系统，以免过於依赖国外产品，特别是谷歌的安卓系统。但对於中兴开发这种系统的能力，我有很大的怀疑，因为该公司几乎从未有过专注于消费者的软件开发经验。

并且，我还很担心这一新系统将不仅使中兴在开发上投入大量金钱，而且使其从一个更大任务上分心，这一任务正是通过销售基於谷歌与微软等公司更成熟系统的手机，加强自身智能手机业务。

最後我想说，我赞赏中兴推动智能手机业务的举动，它是战略上的一个明智之举。但鉴於眼前的所有障碍，这一计划成功的机率我认为只有20-30%，并且我还很担心，带着这麽一个可能会失败的计划，在未来2-3年中兴最终将不仅看到利润的下滑，长期前景也将受到影响。

一句话：中兴对智能手机的专注，包括开发具有自主知识产权操作系统的决定，是一个明智的战略举动，但可能因为缺乏经验以及市场竞争激烈而以失败告终。（完）

编译：侯雪苹/张家伟 发稿：王燕焜/王凤昌

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