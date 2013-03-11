《阳歌专栏》中国4G网络迷局

**中国4G网络迷局**

中国电信行业高层过去两周一直在谈论4G网络，看似最早三季度就可能推出商用4G服务。不过各家电信运营商使用什么样的4G技术标准问题悄悄从谈论中消失。我因此猜测工信部放弃了之前传言的强迫中国联通(0762.HK)(CHU.N)或中国电信(0728.HK)(CHA.N)使用国产4G标准TD-LTE的计划。强迫使用国产标准将对联通或电信构成巨大冲击，他们过去三年利用技术优势从中国移动(0941.HK)(CHL.N)抢得市场份额。

中国工信部部长苗圩在“两会”间隙表示，4G牌照估计今年年内可以发放。但他随后又称，由于国内相当多地区的第三代3G移动网络设施尚不完善,4G在中国投入商用至少需要一年时间。

中国联通董事长常小兵表示，联通会密切跟踪4G发牌的情况。中国移动董事长奚国华也公开谈论了4G，不过中国电信董事长王晓初没有对4G发表看法。或许是因为记者没有向王晓初提出相关的问题，一些人或许猜测电信在幕后积极游说，确保获得想要的4G牌照。

去年曾有传言，移动称如果联通或电信被迫使用国产4G标准TD-LTE，该标准的推广速度将快得多。没有人公开对该传言进行评论，不过电信继续推进外国4G技术的试用。我猜测电信一直在游说，以免被迫使用TD-LTE标准。使用TD-LTE标准将对电信构成巨大冲击，因为要与现有的2G和3G网络整合将面临很多问题。

近期业界很少提及TD-LTE，我猜测工信部终于认识到强迫联通或电信使用TD-LTE标准将造成的混乱局面。如果是这样的话，预计工信部下半年将颁发4G牌照，允许联通和电信使用国外技术，并要求移动使用TD-LTE标准。这样的选择将有助联通和电信继续利用技术优势抢占移动的市场份额，令市场更为平衡，同时推广中国自行开发的标准。

一句话：工信部料在今年下半年颁发4G牌照，允许中国电信和中国联通使用外国技术建立4G网络。

**新闻出版总署和广电总局整合 或令媒体监管放松**

尽管之前有过否认，但中国政府还是在周末宣布整合新闻出版总署和广电总局，以精简政府机构，此举最终会令新兴和传统媒体双双受益。首先要说得是，在中国，官员的否认毫无意义可言，就在上周还有新闻出版总署的高官否认过此事。

新闻出版总署和广电总局，顾名思义就是分别主管报纸和书籍等纸质媒体、以及主管广播、电视等广播媒体的机构。这两个机构在没有互联网前就已设立，进入互联网时代后，他们都想对在线媒体施加控制，从而导致互联网企业经常不得不努力与他们建立关系。这样的机构重叠通常会引发地盘争夺战，导致这两家机构都想对新兴及日渐有影响的媒体施加最大的影响力。

我们先来详细看看新闻出版总署和广电总局整合的方案，来看看此举对中国互联网有何短期及长期意义。实际整合目前并未披露太多细节，仍只是一项由国务院提出的方案，将在正在召开的人大会议上获得通过。根据国务院机构改革和职能转变方案，除了整合新闻出版总署和广电总局，还有一些其他部委也将进行重组，以便精简政府机构。

此前曾有传言称，新闻出版总署、广电总局及文化部将合并组建“大文化部”，上述整合方案则似乎是对这一传言的一种妥协。目前尚无新闻出版总署与广电总局何时进行整合的消息，预计可能会在方案获人大通过后不久实施，并可能会在今年二季度或三季度完成整合。

我们再来看看此举对互联网及传统出版业和广播公司有何意义。短期内，随着新闻出版总署及广电总局出现人事变动，新组建的机构预计会有点混乱。由于监管机构忙于争权夺利，将关注重心太多放在各自的监管工作上，这样的内斗会造成新组建的机构有些混乱，但也会为媒体带来一段相对的自由期。

一旦局势最终落定，随着上级主管单位由两家变成一家，相互争权夺利的可能性减少，这理论上会令新兴和传统媒体双双受益。但问题是，新的监管机构对媒体授权及审查规定会采取何种立场，还有待观察。初步迹象显示，中国新一届领导人可能会对媒体采取更宽松的立场，意味着新的监管机构也可能对媒体授权和审查等政策有所放松，这将有助于推动互联网和传统媒体发展。

一句话：新闻出版总署和广电总局整合后将出现一段混乱期，但之后可能迎来媒体监管更为放松的新时代。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：张家伟/王燕焜

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