《阳歌专栏》中国电子商务价格战愈演愈烈

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国电子商务价格战愈演愈烈**

我昨天在文章中说过，中国大型电子商务企业对於市场份额的激烈争夺没有放松的迹象，今天从京东商城和沃尔玛(WMT.N)传出的消息就显示，竞争态势可能还将进一步大幅恶化。

京东商城首席执行官刘强东放出消息，称京东大家电至少三年内盈利不重要。同时，另一则消息称，沃尔玛增持1号店股权计划获得中国监管机构的批准，这将令该公司拥有後者多数股权。这意味着，我们可能很快会看到，在本已竞争激烈、亏损严重的电商市场，1号店将发起新的攻势。

所有这一切的发生都紧随苏宁(002024.SZ)的发债计划。苏宁在本周早些时候称，将发行最多80亿元人民币的公司债，为该公司的首次，所筹资金部分用於其电商项目。苏宁股价因该消息遭到抛盘打压，周二一度下挫7%触及四年低点，周三盘初再度下跌3.6%。

我们先来看看关於京东商城的消息。该公司创始人刘强东称，京东大家电三年内零毛利。他还称，京东所有大家电保证比苏宁连锁店便宜10%。这是竞争愈演愈烈的消费电子和家电业务（3C业务）领域的最新动向，对电商企业和传统零售商来说绝非好兆头。

今年早些时候，电商领域的领头羊阿里巴巴宣布将加强3C业务；作为传统3C业务生力军，国美(0493.HK)近期也宣布，与当当网DANG.N联手开拓在线业务。加上京东商城的最新举动，3C领域的激烈竞争至少在未来一年还会继续。

与此同时，中国商务部宣布，批准沃尔玛增持1号店股权至51.3%。坦白说，该计划若是没有获得监管机构放行，我倒是会感到意外，因为从当前电商市场的激烈竞争看，此类收购明显不存在垄断之嫌。

不过，监管机构的放行，意味着沃尔玛可能很快会向1号店投入其巨大的资源，从而令中国的电商领域再添一家强劲参与者。沃尔玛将会加入竞争对手亚马逊(AMZN.O)的行列，後者今年早些时候向其中国网站投入了大量新资源。鉴於有这麽多资金充裕的企业决意主导市场，中国的电商价格战肯定不会很快落幕。

一句话：京东商城和沃尔玛传出的新消息显示，中国的电子商务价格战不会很快落幕，未来几个月甚至还可能加剧。

**中国海外资源收购面临减速**

据报导，中国铝业(2600.HK)(601600.SS)收购南戈壁资源(1878.HK)(SGQ.TO)可能因政治原因濒临搁浅，这或对中国近期大举买入全球资源资产的进程产生重大影响。

过去几年，中国石油、煤炭、黄金和铁矿石巨头斥资数十亿美元进行海外收购。去年收购势头强劲，现金流充裕的中国企业在政府的强力支持下买入因全球经济下滑而处於困境的海外资产。一直被中国企业看好的蒙古看起来终於要说“不”了。

外国媒体报导称，因蒙古政府反对，中铝出资近10亿美元收购南戈壁的计划濒临搁浅。中铝本月早些时候称，将第二次延长收购要约的有效期，以寻求获得蒙古政府的批准。蒙古对越来越多自然资源被中国企业收购开发感到不安。

中国神华(1088.HK)(601088.SS)去年公布开发Tavan Tolgoi煤矿项目的计划，参与开发的还有美国和俄罗斯企业。最新的进展显示，蒙古希望中国开发该国丰富自然资源的速度大幅下降，我猜测未来一两年中国和蒙古在自然资源开发领域可能不会有大规模的合作。

蒙古的不安可能很快也会扩散到其他国家。中国企业过去一年进行了很多10亿美元以上级别的收购，中海油(0883.HK)(CEO.N)上个月宣布将出资150亿美元收购加拿大NexenNXY.TO。

加拿大已成为中国资源企业寻求并购目标的国家，我此前曾预测中海油收购Nexen失败的可能性很大，因加拿大政府和美国政府都可能进行阻挠。

某种意义上说，中国资源并购受阻可能对中国企业来说是个好事，因为很多收购都支付了高昂的溢价，一旦全球大宗商品价格下跌，这些资产的价值可能迅速缩水。但无论中国企业喜欢与否，在不久的将来，政治问题将严重限制他们的海外收购进程。

一句话：蒙古反对中铝收购南戈壁可能意味着因政治因素类似收购遇阻将在全球范围内出现。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：张家伟/程芳

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