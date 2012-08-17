《阳歌专栏》中国移动将发起3G攻势？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国移动将发起3G攻势？**

我将以来自中国移动(0941.HK)(CHL.N)的消息起笔，写一篇关於电信行业的文章，来为正值财报发布高峰期的本周收尾。关於该公司的消息暗示，其可能最终准备发起急需的攻势，为其缺乏生气的3G网络业务注入活力。中国移动因自身机构庞大深受困扰；与此同时，一些消息显示，中国新崛起的智能手机公司--小米公司也可能遇到去年夏季首款产品问世後的首个麻烦。

我们先来看看中国移动及其表现平平的业绩。在3G市场，该公司份额不断被中国联通(0762.HK)(CHU.N)和中国电信(0728.HK)(CHA.N)蚕食，其二季度利润实际上略有下降。这样的业绩凸显出，由於摸索发展基於自主研发的TD-SCDMA技术的3G网络，该公司增长停滞。受此影响，业绩发布後该公司H股下跌5%，周五早盘又跌3%。

投资者明显不待见这样的业绩表现，但该公司高层在业绩发布会上的言论暗示，很快会发起3G网络的推广活动，这让我略感欣慰。具体而言，媒体援引该公司高层的话报导称，中国移动通过提高手机补贴支出提振业绩，下半年其营销成本将大增。投资者似乎担心，新的补贴会进一步侵蚀该公司利润，但依我之见，中国移动早在一年前就该推出这样的活动，而不是等到现在。

在业绩发布会上，中国移动高管还称，因为缺乏适用的手机芯片，该公司成为中国三大电信企业中唯一还没有引进使用其3G网络iPhone的公司。最近几个月，其他市场传言与此说法类似，近期还有报导称，高通(QCOM.O)计划最快下月推出TD-SCDMA芯片。如果消息属实，意味着中国移动年底前有望销售使用其3G网络的iPhone。

总而言之，新的3G手机补贴措施，加上引进使用TD-SCDMA网络的iPhone，意味着中国移动最终开始认真推广其3G网络，该公司的3G用户情况预计也会在明年上半年发生变化。

再来看看小米的消息，该公司刚高调发布了新款手机，售价1,999元，低於性能类似产品的售价。就在小米大张旗鼓推广新款手机时，却有媒体报导称，因小米一代智能手机的技术问题，中国电信和中国联通考虑终止与该公司的合作。

我觉得这则援引未具名消息人士的报导或许部分属实，因任何新产品都会存在一些技术问题。但我也相信这则消息可能出自小米的一些竞争对手之口，面对对自身及产品的推广都胜过他们的小米，很多竞争对手可能都乐于搞些破坏。当消费者开始评价新款小米手机时，将是该公司面临真正考验的时刻，我相信未来两个月会有更多对新款小米手机的评价传出。

一句话：中国移动似乎在准备发起大规模3G攻势，此举有望令其在明年上半年前扭转市场份额不断流失的局面。

**当当网亏损扩大 但拒不认输**

我觉得用另一篇关於中国电子商务领域激烈价格战的文章结束本周很合适。最近几天，关於电商价格战的报导频频见诸各大媒体。这次让我们来看看刚刚公布第二季财报的当当网DANG.N。

因价格战导致营销成本的飙升及利润率的下滑，当当网第二季的亏损额是去年同期的四倍。但一个不祥的迹象是，该公司称其拥有大量现金储备，可以熬过接下来几个季度的价格战，预示其准备打持久战。同时，国内媒体报导称，当当网最大对手——京东商城延长了供应商账期，这也是电商企业处境艰难的最新迹象。

过去一周极度白热化的竞争可以载入中国互联网历史。电商巨头京东商城和苏宁易购的口水战迅速升级为狂热状态，不仅导致双方言辞的针锋相对，而且引发无休止的价格战以争抢业务。口水战只是一系列无休止价格战的最新升级，而这种价格战已持续了一年多。

当当网财报显示，其第二季净亏损人民币1.22亿元，而上年同期净亏损仅为2,800万元，亦高於前一季度1亿元的亏损额。当当网将这一状况归咎於销售成本和营销支出的跳涨，但没有给出任何关於形势何时能开始好转的暗示。

并且当当网暗示，不准备在这场仍在延续的价格战中“投降”，称公司还有大量现金储备。该公司称，目前有总计2.27亿美元的现金及现金等价物，这也意味着，在现金耗尽前，它能够以当前的亏损速度再支撑三年。当然，也不能保证当当网的亏损额不会在未来几个季度中继续放大，但即便如此，该公司在未来18个月到两年内还可能有足够资金贴补亏损。

电商领域的其他几家企业也感到了现金的吃紧。据报导，京东商城正试图吸引新投资者以筹资，苏宁则在本周早些时候宣布将通过发行公司债筹集不超过人民币80亿元的资金。电商行业领头羊阿里巴巴也可从其盈利业务中获得支持，并计划通过吸引新投资者筹集资金，因此我认为至少在未来一年该行业的价格战不会有明显缓解。

事实上，如果在未来6-12个月中真的出现当前价格战的一个主要受害者，我想最可能的应该是京东商城。京东的财务状况看起来最差，特别是如果它不能筹集到新的资金。最新报导或许能说明京东的形势日益严峻，一未具名消息人士称，京东已要求部分供应商将其账期延长至120天，远高於60-90天的业界标准。这似乎意味着京东已感到了资金的紧张，试图通过延长对供应商的支付时间为自己争取更多时间。

坦白地说，我对这个消息有点儿怀疑，因现在该市场有很多人可能会以匿名的方式说和做一些事来打击竞争对手。但有一个事实是不能否认的，即情况正变得更遭，且随着价格战的持续，我很怀疑当前紧张态势会在数周内消退。

一句话：当当网的最新财报说明，中国顶级电商企业的价格战形势仍在恶化，多数大型参与者准备至少在未来1-2年内奉陪到底。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：张家伟

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