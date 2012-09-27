《阳歌专栏》钓鱼岛争端冲击日本车企中方合作夥伴

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**7天连锁酒店集团股东团提出私有化要约**

7天连锁酒店集团SVN.N股东团提出私有化要约，因投资者信任危机导致公司估值跌入谷底。此前盛大互动娱乐有限公司和分众传媒FMCN.O也都宣布私有化。那麽哪些企业最可能也宣布私有化呢？如果投资者正确回答了这个问题，显然可以赚到些快钱。

7天连锁酒店集团股东团提出的私有化价格为每股美国存托股份(ADS)12.70美元，股东团包括联席董事长何伯权与郑南雁以及凯雷集团(CG.O)和红杉资本中国基金。私有化价格较7天连锁酒店集团近期的股价溢价20%，和此前的管理层收购溢价相当，上个月分众传媒私有化价格溢价15%。

一系列财务丑闻导致在美上市的中国企业遭遇信任危机，打压股价大幅下挫，引发这些私有化。

还是回到哪些企业也可能私有化的问题。我比较肯定的是，私募股权投资者只会关注能赚钱的企业，很多中国互联网企业就被排除了，比如电商当当网DANG.O和视频网站优酷土豆YOKU.N。

排在获利因素之後的是现金流、市值和市盈率等因素。私募股权投资者和其他投资者通常喜欢现金流充裕、市值在5-30亿美元和市盈率低於同业的企业。

满足这些条件的企业包括互联网企业新浪(SINA.O)和搜狐(SOHU.O)、芯片生产商展讯SPRD.O、医疗器械生产商迈瑞MR.N和酒店运营商如家HMIN.O与汉庭(HTHT.O)。我估计信任危机缓解前，这些企业中的一些和其他企业可能出现更多管理层收购。

一句话：7天连锁酒店集团股东团提出私有化要约，其他在美上市中国企业料效仿，能赚钱并拥有强劲现金流的企业可能性最大。

**钓鱼岛争端冲击日本车企中方合作夥伴**

中日钓鱼岛争端令日本汽车厂商受冲击的消息可谓铺天盖地，其实丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)的中方合资夥伴也因此受到牵连。

当前的这场冲突，令中日积怨已久的紧张关系备受关注，至少在未来数十年内，受其影响的可能不只汽车厂商，还将包括所有在华经营的日本企业。

这一争端还凸显出，这些企业需采取措施缓解冲击，比如向中国市场引入不易被识别为来自日本的品牌，从而避免在每次冲突中沦为中国消费者抵制的目标。

近几天，丰田、本田和日产均称感受到了中日钓鱼岛争端带来的冲击。三家公司均表示，因中国消费者抵制购买日系车导致需求骤降，他们在十一国庆假期前後会将部分或全部在华的生产业务关闭几天。

销售骤降无疑会令日本汽车厂商受伤，但也会牵连到他们的中方合作夥伴和零配件供应商，这些企业销售与利润的很大一部分来自他们与日方的合资公司。

面临风险最大的是广州汽车(2238.HK)和东风汽车(0489.HK)，这两家公司与日本大企合作颇多。广汽与本田和丰田均有合作，而东风则是日产在华的主要合作夥伴，还与本田有一家合资公司。此外，丰田与一汽集团也有一家合资公司。

随着中日钓鱼岛争端升温，广汽和东风过去两周均遭到冲击，两家公司的H股在此期间均下跌约12%。如果冲突继续（至少在未来2-3周内有可能），那麽汽车销售下滑的影响则可能持续到年底，届时在发布年报时，遭受冲击的将不只是日本汽车厂商，还会包括东风和广汽。

当前这波反日情绪，与2005年的抗议和其他活动类似，令日本汽车厂商有必要采取措施，最小化此类可能周期性发生事件带来的风险。而一种措施便是，开发并引入与日本有较少渊源或者无渊源的新品牌。

这方面走在最前沿的是日产，该公司名气较小的骐达（Tiida）品牌汽车占其在华销售额的比例快速上升。今年前八个月，骐达销量翻番至超过10万辆，占该公司今年在华总销量的10%左右，如果当前危机持续，这一比例甚至还可能更高。

本田和丰田最好也效仿跟进，向中国市场引入名气较小的品牌，这样做短期内或许需要花费更多营销精力，但从长远看，今後中日关系再次紧张时，则能降低他们自身及中方合作夥伴的风险。

一句话：日本汽车厂商及其中方合作夥伴需采取更多措施，比如引入新品牌，来降低中日关系恶化可能带来的风险。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟

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