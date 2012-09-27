《阳歌专栏》钓鱼岛争端冲击日本车企中方合作夥伴

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。
**7天连锁酒店集团股东团提出私有化要约**
7天连锁酒店集团SVN.N股东团提出私有化要约，因投资者信任危机导致公司估值跌入谷底。此前盛大互动娱乐有限公司和分众传媒FMCN.O也都宣布私有化。那麽哪些企业最可能也宣布私有化呢？如果投资者正确回答了这个问题，显然可以赚到些快钱。
7天连锁酒店集团股东团提出的私有化价格为每股美国存托股份(ADS)12.70美元，股东团包括联席董事长何伯权与郑南雁以及凯雷集团(CG.O)和红杉资本中国基金。私有化价格较7天连锁酒店集团近期的股价溢价20%，和此前的管理层收购溢价相当，上个月分众传媒私有化价格溢价15%。
一系列财务丑闻导致在美上市的中国企业遭遇信任危机，打压股价大幅下挫，引发这些私有化。
还是回到哪些企业也可能私有化的问题。我比较肯定的是，私募股权投资者只会关注能赚钱的企业，很多中国互联网企业就被排除了，比如电商当当网DANG.O和视频网站优酷土豆YOKU.N。
排在获利因素之後的是现金流、市值和市盈率等因素。私募股权投资者和其他投资者通常喜欢现金流充裕、市值在5-30亿美元和市盈率低於同业的企业。
满足这些条件的企业包括互联网企业新浪(SINA.O)和搜狐(SOHU.O)、芯片生产商展讯SPRD.O、医疗器械生产商迈瑞MR.N和酒店运营商如家HMIN.O与汉庭(HTHT.O)。我估计信任危机缓解前，这些企业中的一些和其他企业可能出现更多管理层收购。
一句话：7天连锁酒店集团股东团提出私有化要约，其他在美上市中国企业料效仿，能赚钱并拥有强劲现金流的企业可能性最大。
**钓鱼岛争端冲击日本车企中方合作夥伴**
中日钓鱼岛争端令日本汽车厂商受冲击的消息可谓铺天盖地，其实丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)的中方合资夥伴也因此受到牵连。
当前的这场冲突，令中日积怨已久的紧张关系备受关注，至少在未来数十年内，受其影响的可能不只汽车厂商，还将包括所有在华经营的日本企业。
这一争端还凸显出，这些企业需采取措施缓解冲击，比如向中国市场引入不易被识别为来自日本的品牌，从而避免在每次冲突中沦为中国消费者抵制的目标。
近几天，丰田、本田和日产均称感受到了中日钓鱼岛争端带来的冲击。三家公司均表示，因中国消费者抵制购买日系车导致需求骤降，他们在十一国庆假期前後会将部分或全部在华的生产业务关闭几天。
销售骤降无疑会令日本汽车厂商受伤，但也会牵连到他们的中方合作夥伴和零配件供应商，这些企业销售与利润的很大一部分来自他们与日方的合资公司。
面临风险最大的是广州汽车(2238.HK)和东风汽车(0489.HK)，这两家公司与日本大企合作颇多。广汽与本田和丰田均有合作，而东风则是日产在华的主要合作夥伴，还与本田有一家合资公司。此外，丰田与一汽集团也有一家合资公司。
随着中日钓鱼岛争端升温，广汽和东风过去两周均遭到冲击，两家公司的H股在此期间均下跌约12%。如果冲突继续（至少在未来2-3周内有可能），那麽汽车销售下滑的影响则可能持续到年底，届时在发布年报时，遭受冲击的将不只是日本汽车厂商，还会包括东风和广汽。
当前这波反日情绪，与2005年的抗议和其他活动类似，令日本汽车厂商有必要采取措施，最小化此类可能周期性发生事件带来的风险。而一种措施便是，开发并引入与日本有较少渊源或者无渊源的新品牌。
这方面走在最前沿的是日产，该公司名气较小的骐达（Tiida）品牌汽车占其在华销售额的比例快速上升。今年前八个月，骐达销量翻番至超过10万辆，占该公司今年在华总销量的10%左右，如果当前危机持续，这一比例甚至还可能更高。
本田和丰田最好也效仿跟进，向中国市场引入名气较小的品牌，这样做短期内或许需要花费更多营销精力，但从长远看，今後中日关系再次紧张时，则能降低他们自身及中方合作夥伴的风险。
一句话：日本汽车厂商及其中方合作夥伴需采取更多措施，比如引入新品牌，来降低中日关系恶化可能带来的风险。（完）
编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜/张家伟
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。