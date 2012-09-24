《阳歌专栏》中国汽车市场：沃尔沃遇阻 通用启航

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**搜狐视频、去哪儿网加紧上市步伐**

最新消息显示，搜狐(SOHU.O)旗下的搜狐视频，以及在线旅行网站去哪儿网都在加紧海外上市的准备工作，从而一旦市场回暖就能迅速采取行动。去年搜狐一直说希望分拆视频业务，最终实现海外上市，目前该公司终於正式将搜狐视频分拆出来。中国媒体引述去哪儿网副总裁杨威的说法称，去哪儿网称机票业务出票量已超业界领头羊携程网(CTRP.O)，看起来像是为上市而提高公司形象。

去哪儿网去年获得百度(BIDU.O)3亿美元投资後迅速崛起，对长期以来的行业领军企业携程网开始真正构成了挑战，携程网今年早些时候承认面临去哪儿网的压力。报导称，杨威表示，去哪儿网目前机票业务规模已经超过携程网，并且寻求上市，最快可能是明年。

我读过在线旅行业的竞争报导，携程网也在过去的采访中提到。不过为了更好地了解这两家公司，我比较了他们网上销售的机票价格。我随机选取了两天，结果显示同样的航班，去哪儿网的机票价格总是要比携程网要低10%左右。

价格优势加上百度搜索的支持，去哪儿网迅速崛起就不那麽令人意外了。我怀疑去哪儿网激进的价格策略和市场营销，会导致3亿美元的百度投资迅速耗尽，该公司将谋求迅速上市，从而筹集更多资金。如果投资者对中国概念股的信心好转，最快可能是明年一季度上市。

搜狐正式分拆搜狐视频是意料之中，首席执行官张朝阳一直表示希望视频业务上市。搜狐视频是排名优酷土豆YOKU.N之後中国第二大线上视频分享网站。老实说，搜狐长期以来运营相对良好但是缺乏大视野的名声意味着我无法对此感到特别兴奋。搜狐之前曾分拆出网游业务搜狐畅游(CYOU.O)赴纽约上市，小有所成，关键词是“小”。尽管搜狐在策略执行上表现相对不错，其市值仍徘徊在16亿美元左右，和五年前的规模差不多。

估计搜狐视频即使上市也没多大意思；不过去哪儿网如果能说服投资者相信其长期获利前景，该公司可能更有看头。

一句话：去哪儿网和搜狐视频都准备明年初上市，前者因增长潜力更大，料更有看头。

**中国汽车市场：沃尔沃遇阻 通用启航**

汽车行业的最新消息显示，吉利(0175.HK)复兴沃尔沃的计划仍困难重重，通用汽车(GM.N)则借助低端车市场的快速增长巩固其中国市场领军企业的地位。同时，我觉得也有必要提一下奇瑞，该公司宣布与豪华车生产商捷豹路虎组建合资企业，获得发改委的批准。

我们先看一下吉利，该公司2010年斥资18亿美元从福特汽车(F.N)手中收购了处於困境的瑞典沃尔沃，随後吉利宣布将在中国生产沃尔沃汽车的计划，并打算将沃尔沃打造成高端品牌，与宝马(BMWG.DE)和奥迪(VOWG.DE)展开竞争。

瑞典当地媒体引述沃尔沃瑞典负责人的话报导称，沃尔沃可能无法在2015年以前达到在中国年销售20万辆车的目标，因打造中国机构的过程中遭遇“极大弱势”。沃尔沃在另外一份声明中表示，其中国负责人将由目前的一名外国人替换为一名曾在梅赛德斯工作的中国人。这些都暗示沃尔沃可能存在更大的问题，影响其中国计划。这对身背重债的吉利来说不是好消息，沃尔沃的任何问题都至少与吉利的管理层有部分关系。

最新的行业销售数据显示，通用汽车正发生一个有意思的转变，其较晚进入中国的雪佛兰赶上了先入中国市场的别克。别克的中端品牌定位帮助通用汽车取得主导地位，吸引了愿意支付溢价购买高品质外资品牌的中国富人。

通用汽车几年前才开始专注雪佛兰，推出低端品牌赛欧，与吉利和奇瑞等本土企业争夺低端市场。赛欧的销量随後开始上升，8月成为中国最畅销汽车品牌，取代了原来位居榜首的别克凯越。雪佛兰目前的中国市场份额约为4.5%，略低於别克的4.6%，其快速的增长意味着年底前可能就会超过别克。通用汽车还正式启用了上海附近的一个试验中心，投资约2.5亿美元，通用汽车称该中心是国内首屈一指的。

最後看一下奇瑞，该公司称，发改委批准了其与捷豹路虎组建合资企业。上周我还预测该合资企业获批的希望增大，因两家公司都采取了大规模公关行动。合资企业获批当然对两家公司来说都是好消息，因奇瑞迫切需要一家外资合作夥伴帮助其扭转颓势，而捷豹路虎可以通过合资企业进军庞大的中国高端车市场。不过获得监管部门的批准只是第一步，我估计这两家区别非常大的公司组建的合资企业，在最终找到自己在中国汽车市场中的位置前将遇到很多问题。

一句话：沃尔沃正快速陷入困境，可能最终拖累吉利；通用汽车则通过其低端车的强劲发展巩固市场领军地位。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜/张家伟

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