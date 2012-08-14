《阳歌专栏》大型电子商务企业继续挥金如土

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国政府或继续向光伏行业提供资金支持**

太阳能面板制造商Canadian Solar(CSIQ.O)宣布的新消息暗示，中国政府可能准备资助供应过剩的光伏行业进行急需的整合。对於整体亏损的中国太阳能企业而言，在民间资本选择消失的情况下，这无疑是大受欢迎的消息，意味着政府会继续提供资金支持以使其能继续运营。

但此举难免会引起外国竞争对手的抱怨，届时他们会说这样的资助就是不公平的政府补贴。美国和欧盟已经因为政府补贴问题展开了反倾销调查。

我们先来看看最新的消息。Canadian Solar宣布，该公司将从中国国家开发银行获得9,300万加元贷款。该公司称，大部分贷款用於之前宣布的与加拿大SkyPower组建合资公司建太阳能发电厂的计划。

这笔金额较小的贷款让外界略感意外，显示Canadian Solar及同业的境况十分不妙。事实上，这麽小金额的贷款，似乎反映的是该公司的现金流状况非常脆弱，无法用自己的内部现金储备为上述交易提供资金。

此外，该公司迫不得已向国有银行贷款，也暗示全球性银行和金融市场甚至不愿向中国的太阳能企业提供如此小额的贷款，很可能是因为担心多数此类企业无法存活下来，从而可以偿还贷款。

过去几周，就连最强的中国太阳能企业也出现了财务状况，这已引起高度关注。受产品供应过剩影响，多数太阳能企业饱受亏损困扰，他们的亏损还在过去一年大幅膨胀。

两周前，该行业先锋企业尚德电力STP.N披露，该公司可能沦为6亿美元债券欺诈的受害者，这让投资者大跌眼镜，导致该公司本就低迷的股价遭到抛盘打压。此外，该公司还有一批6亿美元的可转债将於明年3月到期，这肯定会令投资者担心其长期内很难偿还这笔债务。

与此同时，天合光能(TSL.N)两周前预公布的业绩显示，因减记5,000万美元销售额，该公司二季度销售将较之前预测低20%。

如果我是银行家或债券买家，肯定也不想资助这些企业，因它们中多数很有可能永远无力还债。不过，中国政府料会出手，像对待Canadian Solar那样向太阳能企业至少提供一些短期资金，以使其在今後几个月能继续运转。

如果中国政府理智行事，将会利用此次机会迫使该行业进行一些整合。否则，如此痛苦的亏损今後还会继续，到时甚至中国政府也会对继续资助这些效率低下、亏损不断的企业受不了的。

一句话：中国政府向Candian Solar提供新的贷款，暗示在光伏行业吃民间资本市场闭门羹的情况下，政府会继续提供新的资助，确保该行业继续运转。

**大型电子商务企业继续挥金如土**

电子商务巨头苏宁(002024.SZ)和凤凰新媒体(FENG.N)的消息暗示，电商领域的整合已经从互联网食物链的底层开始，很多规模较小的企业正在悄悄关门，而大企业则继续积极争夺市场份额。

先来看一下关於苏宁的消息，该公司过去两年积极建设其网站，网上销售的产品除了其核心的电器产品外，还包括大量其他产品。中国媒体报导，苏宁发布公告，发行不超过80亿元公司债，为上市以来首次。苏宁并未详细透露募集资金的用途，估计很大一部分将用於苏宁易购，後者正与阿里巴巴旗下的天猫、京东商城和当当网DANG.N血拼。此举暗示苏宁短期没有缩减网络攻势的计划，可能寄望於通过更多的支出迫使对手放弃。

有报导称京东商城也在寻求新的融资，如果价格战继续，当当网可能也被迫在不远的将来发行类似的企业债。

大企业没有收兵的迹象，而凤凰新媒体的最新财报则暗示，很多规模小一些的电子商务企业可能已经放弃。

凤凰新媒体公布的第二季财报显示，第二季度净广告营收同比增长29.5%，远低於去年曾达到的100.5%的增幅，因中国经济放缓导致广告投放量大幅萎缩。尽管整体增速放缓，平均每个广告投放企业的支出却跳增53%，暗示大型广告投放企业继续扩大广告支出，而很多小型企业则削减了投放量。百度(BIDU.O)公布的业绩也显示出类似的趋势。

我怀疑很多小型电子商务企业目前处於破产的边缘，越来越多的企业可能已经悄悄关门大吉，留下许多未偿还的债务。但情况看起来会更遭，凤凰新媒体预计第三季广告营收仅能增长约5%。估计年底前情况逐渐变差，明年加速恶化，因很多规模更大的企业开始耗尽现金，或者关门，或者大幅削减网络业务。

一句话：苏宁发行不超过80亿元公司债以及凤凰新媒体的最新财报，暗示电子商务领域的整合已经开始，年底前可能加速。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：程芳/张家伟

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