《阳歌专栏》电商价格战：烟雾弹还是真刀实枪？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**电商价格战：烟雾弹还是真刀实枪？**

本周末，中国电商企业的价格战出现引人关注的变化，疑似阿里巴巴提供的数据显示，价格战多半可能仅是口水战，或是京东商城CEO刘强东作出的营销宣传噱头。此後，有报导称京东阻止了阿里巴巴旗下一淘网对其价格的搜索，这就是原始报导的内容，由此京东招致有关宣传噱头的指责。

我承认自己有点挑剔，但依我来看，阿里巴巴可能悄悄将一淘网数据提供给了媒体，目的在於证明刘强东和京东商城的虚伪，後者随後祭以阻断爬虫搜索。

这是否意味着刘强东两周前发起的新一轮价格战就是噱头呢？显然无法对任何事情给出绝对的结论，但是我猜测实际可能并非如此，当前的价格战很可能大部分是真刀实枪。阿里巴巴希望在本轮价格战中保持低调姿态，即使京东、苏宁(002024.SZ)和当当DANG.N已经大肆宣传，并发出为此承受着财务压力的信号。

我臆测阿里巴巴也感到了压力，希望借助一淘网对外发布价格信息来诋毁京东和刘强东的形象，让消费者认为完全是一次虚假的降价承诺。京东阻止一淘网爬虫将给消费者造成短期伤害，令他们难以对主要电商的价格进行比较。这种做法也或将令外界认为京东的降价承诺至少部分缺乏诚意。

实际上，这种阻止网站价格搜索的行为在中国电商行业并不新鲜。苏宁和当当都曾於去年10月阻止他们所有网页被一淘网索引，京东据信当时也曾考虑采取类似行动。若这些报导均属实，京东本次阻止价格搜索可能仅仅是其将去年秋季传闻付诸实施。

总之，最近发生的事情表明，电商之间持续的价格战实际上不但是口水战，也是真刀实枪的较量。现实表明多数大型电商企业的掌门人的自我意识都很强，这意味着多数公司或宁愿拼到破产也不愿认输，更不愿被对手合并。若这就是事实真相，当前迸发的口水战和价格比拼还将持续一两周，主要业者将一拼到底，两年後我们可能会看到仅有少量电商浴火重生。一句话：当前电商企业价格战中的最新一轮口水战说明，中国主要电商行业的竞争已经扩散到个性的比拼，他们准备一拼到底。

**比亚迪坚持电动汽车梦**

尽管中国本土汽车生产商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)存在很多问题，但我不得不承认我欣赏该公司发展电动汽车的坚定决心，即使比亚迪或许挺不到那一天。当比亚迪试图实现其电动汽车梦时，且该公司高管积极表示将在广东省投放更多的电子公车，但一个非常现实的问题体现在其惨淡的业绩报告中。汽车行业的另外一则动态可能反映出中国分散的汽车市场亟需整合的迹象，据悉，东风汽车(0489.HK)正洽谈购买福建汽车集团。

让我们先来看看比亚迪，我对这家公司真是有种迷恋。三年前，当比亚迪向巴菲特出让10%的股权时，这则消息成为了媒体争相报导的对象。随着巴菲特的入股，比亚迪的前景及其股价飙升，部分是由於人们愿意追随巴菲特指引，也由於人们看好比亚迪在绿色能源汽车发展上的领先地位。但投资者很快失去了对比亚迪的耐心，因该公司没能专注当下，导致其传统油耗型汽车的销量下滑，媒体正报导称，比亚迪的股价如今接近巴菲特首次入股时的水平。

投资者失去耐心的原因在该公司的最新财报中就有体现。比亚迪今年上半年的利润重挫94%，利润持续蒸发。随着比亚迪之前畅销车型F3销量的下滑，公司利润在一年前开始减少。今年上半年的营收几无变动，但这或许是个好迹象，因这或许意味着电动汽车的销量至少部分有助於抵消传统油耗型汽车销量的下滑。

尽管利润大幅跳水，但公司高管出面为比亚迪电动汽车的销售摇旗呐喊，称广东省政府计划在2015年前购买5万辆新能源汽车，比亚迪很可能是最大受益者之一。唯一的问题是，如果其利润持续下滑，营收持续损失，比亚迪或许看不到其新能源汽车成功的那一天。

让我们再将注意力迅速转移到东风汽车上，该公司分别与本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)成立合资企业，现在正考虑购买福建汽车集团。关於这则消息的报导没有很多细节，我们只知道谈判正在进行中，其他可能的投标者还有北汽和广汽(2238.HK)。如果真得达成协议，这将成为自2009年以来两家中国汽车制造商的首次重大并购。这也是放缓的中国汽车市场的一次重要发展。中国汽车市场有太多国内同业者，其中多数面临外国汽车竞争对手的重压。这些最新谈判或许在今年年底前尘埃落定，明年可能会有更多类似合并，因中国汽车业增长依然乏力，外国合资品牌依然会持续占领市场份额。

一句话：比亚迪最新财报说明其不利形势延续，且短期内没有改善的希望，而东风汽车与福建汽车集团的谈判或意味着新一轮汽车业整合的开始。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：张家伟/王燕焜

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