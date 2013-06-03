《阳歌专栏》谷歌重新思考在华电子商务搜索业务

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**联想拟发行美元票据 收购IBM服务器业务有望？**

联想集团(0992.HK)宣布发行美元票据的计划，暗示该公司希望恢复收购IBM(IBM.N)低端服务器业务的谈判。发行美元票据也揭开了联想发展的新篇章，该公司增加了通过发行票据为全球并购融资的工具。此前，联想往往将换股作为并购融资的主要部分，2005年收购了IBM的个人电脑业务，2011年与日本NEC(6701.T)成立合资企业，都是以换股为主。

联想宣布，拟发行美元票据，筹资用作一般企业用途，包括营运资金及未来可能发生的任何收购活动的资金，发售和发行仅面向专业及机构投资者。公司称，瑞信和高盛将任票据发行的联席全球协调人，其他参与的投行包括法国巴黎银行、中银国际、汇丰、三菱日联证券、瑞穗证券、苏格兰皇家银行和渣打。名单中有两家投行来自日本，暗示联想希望积极寻找日本买家。尽管并未公布筹资规模，但是九家投行参与暗示规模可能很大，或许超过10亿美元，甚至可能超过20亿美元。

这些都指向了联想收购IBM低端服务器业务的强烈意愿。联想首席执行官杨元庆今年多次明确表示，传统的个人电脑业务不再是该公司的专注核心，并称最大的竞争对手是智能手机和平板电脑领军企业苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)。服务器可能是另外一个重要的增长领域，因为它们是网络主机和云计算的主要部件。

4月，有媒体报道联想和IBM在协商收购事宜，或成为联想规模最大的并购。谈判随后因价格问题搁浅，报道称IBM寻求以60亿美元的价格出售其x86服务器业务。

尽管谈判搁浅，我仍预测两家公司在重新考虑之后，可能很快恢复谈判，因为两家公司都真的希望交易达成。联想发行美元票据看起来暗示该公司并未放弃，谈判或许已经重启，或者联想准备在近期发出新的收购要约。

我对联想过去很多的全球并购都不太赞同，因为很多收购标的都是处于困境的企业，所在的市场又是联想所不熟悉的，导致成功很困难。不过我倒觉得联想收购IBM服务器业务看起来不错。联想收购IBM个人电脑业务后，已经对美国比较熟悉，而其美国总部和IBM服务器部门位于相同的地区。低端服务器业务也会补充联想现有的产品线，比个人电脑业务拥有更好的增长前景。

我预计两家公司会回到谈判桌前，或许在月底达成初步协议，价格区间在40-60亿美元。当价格敲定后，联想发行的美元票据将成为重要的融资手段之一。

一句话：联想拟发行美元票据，或将筹集10-20亿美元，用于收购IBM低端服务器业务。

**谷歌重新思考在华电子商务搜索业务**

在突然关闭其中国电子商务搜索业务六个月之后，有传闻称国际网络搜索巨头谷歌(GOOG.O)正对这一决定进行重新思考，并计划重返中国市场。这一决定似乎反映出，谷歌承认中国市场巨大，不能忽视。谷歌2010年在与中国政府关于内容审查上发生冲突后，高调宣布关闭位于大陆的普通互联网搜索业务。如果最新传闻是真的，下一个问题自然是该公司是否会重返中国的普通互联网搜索业务。中国的这一市场多年来被领头羊百度(BIDU.O)所主导，但近期竞争突然开始升温。

我稍后会分析这个较大的问题，现在我们先讨论眼下的传闻，即谷歌计划重返中国的电子商务搜索市场。相关报道的细节很少，仅引述一位未具名消息人士的话称，谷歌正与数家企业进行对话，以便为其中国电子商务搜索引擎重新上线作准备。报道指出，电子商务搜索主要涉及产品信息。这种搜索业务与普通搜索业务相比不会有太多敏感信息，后者常会触及敏感政治话题。

上述报道中所引述的消息人士似乎来自谷歌潜在的合作伙伴，可能是京东商城或是沃尔玛(WMT.N)1号店的人士。因此很难确定该消息的准确性，因仅通过从一家公司的一两个合作伙伴处获得消息总是很难猜透该公司想做什么。

不过这种转变还是令人颇为吃惊，因为谷歌去年12月才从中国电子商务搜索市场退出，当时称其这一业务未能获得较好表现。去年稍早，谷歌还关闭了在中国的音乐搜索业务。

快速看一下当前谷歌中文网站，发现其中文搜索仍指向香港域名。2010年谷歌将在华搜索业务移到了香港。不过谷歌中文网站仍提供图片搜索和地图服务，还包括一项新的叫做“时惠”的业务，不过该业务仍处于beta测试阶段。因此，显而易见谷歌并未放弃中国市场。

再者，谷歌的安卓智能手机操作系统在中国继续攻城略地，为谷歌通过移动互联网发展在华业务提供了一个强力的潜在平台。中国的电子商务搜索市场当前仍相对较小，由阿里巴巴旗下的一淘网主导。但鉴于一淘网与阿里巴巴的关系，中国很多大型电子商务企业对该网站仍保持警惕，如果谷歌确实想重返这一领域，这种现状或许能为其提供一个机会窗口。

现在我们再来看一下上面所提到的较大的问题，即若谷歌重返中国电子商务搜索市场的消息确实属实，是否代表着该公司最终重返中国普通互联网搜索市场的第一步。就目前来说，我认为谷歌的确可能在重新考虑其在华策略，并意识到不能忽视中国这一世界最大的互联网市场。

但我认为谷歌不会很快重返中国普通互联网搜索市场。或许日后会看到该公司采取类似动作，推出更小、更具针对性的产品，看中国政府以及市场作何反应。如果一切顺利，且中国新一届领导层采取更加宽容的态度，或许我们最早在2015年能看到谷歌重返中国普通互联网搜索市场。

一句话：关于谷歌计划重返中国电子商务搜索市场的传闻或许标志着，随着其与中国政府的紧张关系缓解，该公司开始逐步返回中国市场。（完）

编译：李富强/张家伟 发稿：程芳

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。