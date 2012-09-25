《阳歌专栏》小马奔腾好莱坞收购 华为高增长一去不返

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**小马奔腾收购数字领域**

北京小马奔腾电影有限公司和印度信实集团（Reliance MediaWorks）联手收购卡梅隆联合创办的特效公司数字领域（Digital Domain）的大部分资产。很多美国娱乐业高管对中国电影和电视市场的巨大潜力过於兴奋，因为多年来几乎不对外资开放的行业看起来终於要开放了。我给兴奋的中国和美国企业的建议是，正视现实，控制预期，因为中国或美国政府可能很快担忧进展过快，采取降温行动。

数字领域创办於1993年，曾参与制作《泰坦尼克号》、《变形金刚》和《加勒比海盗》等影片的特效。该公司为维持先进的技术而负债累累，本月早些时候被迫宣布破产。小马奔腾和Reliance MediaWorks将出资略超过3,000万美元收购数字领域的特效业务和Mothership Media部门，价格这麽低的原因是这些资产由破产法院拍卖。

中国企业在跨国并购时倾向於购买处於困境中的资产，不过这种策略常常导致失望，因收购的资产存在问题。不过这次小马奔腾成功的机会至少会大一些，因为不需要承担数字领域的大部分债务。

今年4月小马奔腾就与数字领域进行过合作，当时两家公司宣布在北京合作开发一个3D特效工厂。数字领域的创始人之一卡梅隆上个月宣布在天津建立一个合资企业。和很多今年蜂拥而至的好莱坞企业不同，卡梅隆的合资企业称不会拍摄影片，将专注于向中国电影制作商提供技术，帮助他们拍摄3D电影。

也许是我想像力过於丰富了点，不过这些事看起来不像是巧合，我猜测年底前会有更多卡梅隆和中国相关的合作。卡梅隆的兴趣显然是中国电影市场的巨大潜力，目前中国是仅次于美国的第二大电影市场。

不过我觉得好莱坞对中国的热衷可能很快引起美中两国政府的警觉，他们可能会担忧进展太快。几乎所有好莱坞大型工作室今年都在和中国进行新的合作，签署了大量授权许可和合资协议。中国也向美国市场有所迈进，今年早些时候地产企业万达集团收购了美国第二大影院运营商AMC Entertainment。

中美电影业的合作还在发展中，最终的结局可能是皆大欢喜。如果我要赌一下的话，我猜未来两三年随着双方互相了解，双方的合作会遇到很多头痛的问题，而且中美政府可能也会从中作梗。

一句话：中美电影业的合作可能很快引起两国政府的干涉。

**华为高增长一去不返 海信与谷歌联合研发智能电视**

今天消费电子领域有两条消息值得关注，其中一条是关於华为预计其消费电子产品销售收入增长将出人意料的降到很低，另一条说家电巨头海信(600060.SS)与谷歌(GOOG.O)就联合开发一款电视产品达成合作。

这两条消息都凸显了中国作为消费电子产品制造大国地位的增强。中国大陆在消费电子产业快速崛起，使其能够生产在全球竞争中推出既有价格优势又有质量优势的产品，对日本、韩国和台湾等传统的制造业国家与地区构成挑战。

我们先来看一下海信与谷歌的合作，这条消息最让我感兴趣。国内媒体报导称，海信正与谷歌合作面向全球市场开发一款电视产品，该产品可能在未来几个月面世。

双方在2011年底达成合作意向後，在今年大部分时间里都忙于这一项目。目前海信已集结青岛、加拿大和美国的开发团队打造这一产品。

报导称，海信与谷歌在上月的德国柏林国际消费电子展上已展示了应用於这一新智能电视的机顶盒，而新的智能电视也将很快发布。双方的最新合作似乎是谷歌更多参与消费电子产品硬件业务这一大决定的一部分，就像该公司近期收购摩托罗拉手机业务部这一举动所反映出来的一样。

这一策略将使谷歌更像苹果(AAPL.O)，後者通过iPhone和iPad取得巨大成功，且据称苹果也正在研发自身的电视产品。

谷歌选择海信作为合作夥伴看起来很耐人寻味，因为後者在国内名声很大，但在海外几无名气。谷歌选择海信则是冒险地认为後者能交付高质量产品，从而赢得挑剔的国际消费者的青睐，这些消费者对於智能电视等新领域高科技产品的质量要求通常非常高。

至于海信能否交付这种产品，我有少许怀疑，但在这两家公司正式发布他们的产品之前我将先不作定论。这一产品或许会在明年1月拉斯维加斯的CES消费电子展上发布。

同时，媒体报导称，华为预计明年其消费电子产品的销售收入将增长约30%。鉴於该公司近期对发展智能手机和其他消费电子产品的强调，这一数字在我看来出奇地低。报导援引华为一名高管的话称，预计该公司智能手机销售至少可增长40%。

30%的增长比华为消费电子产品部门今年的增长预估略低，但仍高於该公司去年总体营收12%的增长率，华为传统的网络设备业务发展放缓。

消费电子产品增长仅为30%的预估是一个好的迹象，因为这意味着在这一业务上华为比竞争对手中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)更为谨慎，後者通过牺牲利润来扩大智能手机业务，并作出更高的增长预估。

但这似乎意味着华为高速增长的日子一去不复返已成定局，该公司已不太可能很快实现总体营收增长超过20%。

一句话：海信与谷歌合作研发的智能电视，可能在赢得消费者青睐上遭遇一段艰难岁月；华为的最新销售预估，暗示该公司整体增长可能将保持在20%以下。（完）

编译：李富强/张家伟 发稿：王凤昌/王燕焜

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