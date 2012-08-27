《阳歌专栏》华为、中兴及TCL或成苹果下一轮专利诉讼目标

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴、腾讯和平安联手网上卖保险**

上周传出阿里巴巴、腾讯和中国平安联手的消息曾令我颇感兴趣，期望这三家业界巨头或推出创新性金融服务产品。当有报导称他们仅仅是汇集各方资源，新建一家网上卖保险的合资公司，我不免感到有些失望。

当然，我也并非说着这三家公司不应该开发新的业务机会，合资公司无疑集中了各方的优势。但是，这家公司的业绩似将非常暗淡，其中原因我会慢慢道来。

首先来看看这则消息，中国媒体调侃称合资公司将聚合中国的“三马”，因腾讯、阿里巴巴和中国平安的领头人都姓马。了解相关行业的人都知道，这“三马”分别是阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾和中国平安的马明哲。

马明哲称，仍在组建中的新公司将利用腾讯和阿里巴巴分别在游戏和电商方面广阔的互联网平台，尝试面向数以百万计的用户销售传统和创新型保单。他表示，新公司可能会针对腾讯用户尝试新型网游保险产品，针对淘宝和天猫用户推出防假货保险。

我应该为这三家公司的新计划叫好，它看上去无疑具有创新性，将提供世上前所未有的保险产品。唯一的问题是，这些产品之所以是首次露面，因为没有市场需求。

我并非保险行业的专家学者，但是人口学研究可能表明购买保险人群的平均年龄可能偏高，约在45岁左右。这些人通常对人寿险和疾病险更关心，他们通常组建了家庭，需要防范意外事件。这些年龄稍大的人也通常有足够的可支配收入用於购买保险产品。上述人群的年龄层次与腾讯或阿里巴巴用户相差甚远，腾讯用户平均22或23岁左右，阿里巴巴用户略大，但他们很少考虑保险的事。

从更重要的方面来看，在中国并非可以通过网络实现保险产品的有效销售，中国人对保险产品还很陌生。普通中国消费者对保险了解相对知之甚少，对购买保险的理由也不够理解，多数中国人认为这种产品不能提供近期投资回报，无非是在浪费钱财。

因此，向中国消费者推销保险产品需要做大量的教育工作，这是只有保险业务员才能做好的事，他们通常需要和客户面对面沟通几个小时才能签单。在线销售模式缺少这种客户教育的过程，腾讯或阿里巴巴的年轻客户也很少会自己花时间研究保险问题。

综上所述，这项在线保险业务虽说具有创新性，却几乎会以失败告终，我预计不会实现任何有意义的业务量。一句话：阿里巴巴、腾讯和中国平安三家联手新建网上保险公司或注定要失败，因为网上保险销售的前景实在太渺茫。

**华为、中兴及TCL或成苹果下一轮专利诉讼目标**

苹果在与三星的智能手机专利纠纷官司中大获全胜，很快就会给中国新兴的科技行业带来阵阵寒意，这家美国巨头可能很快会对华为和中兴等企业提起来类似法律诉讼。对於渴望继续独统全球智能手机市场的苹果而言，这可谓是新的转折，不仅能从资金面重击中国企业，还能让一个令人不爽的事实成为关注焦点，即许多中国企业的高端产品十分依赖外国技术。

美国法院上周裁决，三星智能手机操作系统抄袭苹果OS系统。裁决宣布後，许多观察人士纷纷关注这对三星的即期影响。除了被罚款10亿美元外，裁决还意味着三星必须停止在美国市场销售侵权的智能手机。虽然此宗诉讼目标直指三星，但许多观察人士认为，此举更广泛的目标是谷歌的安卓（Android）操作系统，三星及其他手机厂商的大多数畅销机型都使用该操作系统。随着这场官司的初步胜利，苹果预计会向其他使用安卓系统的智能手机厂商发起范围更广的攻势，战线除了美国本土外，还将包括在知识产权问题方面仅次于美国的欧洲。

中兴、华为、TCL和联想均推出了使用安卓系统的机型，并视此类机型为其当前产品线的重要部分。中兴已在该领域取得骄人的成功，今年二季度其智能手机出货量增长四倍达800万部，首次一跃成为全球五大手机厂商之一，而这主要得益於使用安卓系统的机型。

中兴智能手机销售日益依赖美国市场，会令其很容易遭到苹果起诉；而TCL的手机销售十分依赖西欧市场，也让其很容易成为诉讼目标；就连华为和联想也面临风险，因两家公司正在寻求打入西方市场，拉动其未来智能手机业务增长。

本周，中国这几家大型手机厂商负责智能手机业务的高管可能正在召开危机会议，寻求如何修改各自机型、避免沦为未来一轮诉讼目标的应对之策。不过，除了寻求暂解燃眉之急的策略外，这些企业还应关注将他们卷入这种困境背後隐藏的因素。

具体而言，就是中国厂商应扪心自问，他们为何如此依赖像谷歌这样一家外国公司开发的安卓系统。除此之外，这些厂商还应认真考虑研发具有自主知识产权的系统，以供其未来产品使用。不过，这样的努力明显需要更多的时间和资源。如果他们继续依赖谷歌这样的外国企业，那麽将不仅面临未来法律纠纷的真实风险，从知识产权层面看也将属於二流的制造专家，缺乏变成全球真正科技领头羊的创新。

一句话：华为、中兴和TCL可能很快面临苹果发起的安卓专利诉讼，而自主研发智能手机操作系统对他们而言则属明智之举。（完）

编译：王凤昌/侯雪苹 发稿：王燕焜

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