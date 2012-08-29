《阳歌专栏》中国传媒业对外开放要放缓？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**中国传媒业对外开放要放缓？**

从长期撰写关於中国传媒业文章的经验看，我觉得该行业与好莱坞热恋可能过快，影视监管机构官员的最新言论暗示，这种快速发展的关系可能面临打压、至少是减速的隐忧。如果真是如此，此类打压并不新鲜，中国政府此前已两次释出信号，暗示准备向外资开放传媒业，但在外国大企攻势过猛的情况下，政府还是会出手紧急刹车。

中国政府开放传媒市场最早始於一年前，当时一些大型互联网企业宣布了一系列具有里程碑意义的交易，引进好莱坞知名影视公司出品的影视作品，其中就包括视频分享网站优酷YOKU.O和搜狐(SOHU.O)。百度(BIDU.O)也加入其中，去年夏季与三大唱片公司签署交易，在新的音乐服务中提供正版歌曲。

这种趋势去年秋季愈演愈烈，当时许多传媒企业纷纷通过首次公开募股（IPO）上市，甚至还传出新华社和人民日报旗下互联网业务将上市的消息。人民日报旗下的人民网已於今年春季在上海上市，并且获得投资者热捧，甚至都推动该公司市值超过美国传媒巨头纽约时报(NYT.N)。

今年上半年，随着政府宣布大幅提高进口影片配额，这种趋势也最终达到高潮，此後梦工厂DWA.O和迪士尼(DIS.N)相继与中方合作夥伴签约，分别在上海和北京开设动画制作公司。

这种突如其来的大阵势让许多人颇感意外，也包括我自己。过去十年中，中国一直对外资紧闭传媒业大门，尽管一些初步迹象显示，中国可能准备让该市场对外资更为开放。正因如此，看到国家广电总局官员的最新言论时，让人难免产生一些小顾虑，但肯定不会过於意外。

相关言论本身并不是很详细，只是援引国家广电总局副局长在近期一个活动上的话称，该局将严格审查中外合拍影片，以确保合拍片符合在中国取景、有中国演员担任主角等相关规定。这番话看起来相对温和，仅针对中外合拍影片，与开放传媒业的许多重大新进展并无关系。

然而，此番言论却反映了一个不容忽视的事实，即政府保守因素对敏感的传媒业快速变化可能变得更加警惕，希望变化速度放缓甚至是重新回到以前。此类做法也不新鲜，十年前中国曾允许外资在国内开设电视台，2000年代中期时还曾允许外国传媒企业通过开办合资公司制作面向中国市场的影视作品，但这些之後都被取缔。还有一个事实是，中国政府领导层即将换届，出现这类取缔行动可能性更高。最後要说的是，没有人真正知道将会发生什麽，即便是政府官员也在想办法筹划未来数月如何推进。

我的猜测是，外国传媒企业在华新项目获得审批的数量会锐减，但多数已获批的交易却不太可能被作废。如果真是如此，对外国传媒企业而言，新近进行的一连串交易可谓是一大进步，将允许他们保存来之不易的成果，同时还可继续在这个机遇与挑战并存的市场寻找进一步的商机。

一句话：国家广电总局官员的最新言论暗示，中国可能很快会放缓或叫停向外资开放传媒市场，但不太可能彻底打压新的投资。

**中海油向外国油企开放26块合作区块**

中国最大的海上石油企业——中海油(0883.HK)向外国企业发出邀请，希望後者帮助其在中国沿海26个区块开发油田，这似乎是个高明的战术安排，应有助於帮助中海油和中国推动其最新想法。就中海油此举而言，邀请外国公司共同开发26个区块有助於显示该公司不仅有意购买海外国家的资产，而且准备向外国石油巨头提供中国本土的资产。从地缘政治的角度而言，提供如此多新的开发区块很可能意味着，中国政府希望大力行动，解决与很多亚洲邻国的领土纷争。很多有争议海域都蕴藏有丰富的石油资源。

让我们看看这则新闻，中国媒体报导称，中海油开放26个区块与外国企业合作，代表其海上油气开发计划提速。报导援引一名专家的说法称，这是继今年6月开放9个区块以来，中海油对外开放区块面积最大的一次。

正如我如上所说，从战略角度而言，该计划非常明智，因为这将有助於中海油和中国政府实现多个目标。从纯经济角度而言，开放如此多的开发区块或有助於大幅提升中海油在未来五年的产量，不仅有助於提高公司自身产量，而且有助实现中国政府保证中国能源自给自足的目标。

受能源自给自足的推动，中海油以及中石油(0857.HK)和中石化(0386.HK)(600028.SS)均大力进行全球兼并，满足中国政府的能源目标。中海油目前正寻求以150亿美元收购加拿大石油巨头尼克森。

很多人认为，寻求在敏感的西方市场达成类似协议可能最终失败，因西方政治人物很可能以国家安全问题反对类似收购。因而这种向外国石油企业开放大片沿海区块的做法可能会有助於平息这种潜在的反对声音，因为如果来自本国的石油企业可以以类似方式进入中国市场，那些外国政治家也就不好说什麽了。

从地缘政治的角度而言，这也是中国政府很高明的一着，它向亚洲邻国发出一个信号，即中国希望解决与他们的众多领土纷争。很多人认为，领土纷争的不断升级至少部分是由於很多有争议区域或许蕴藏有大量石油资源，显然中国和其他国家都急於开始尝试开发这些资源。

我从现有报导无法判断是否新开放的区块处於任何有争议区域中，但我猜想他们应该不在这一范围，至少现在是这样。但开放如此广阔一片开发区块至少说明中国希望推动问题的解决，以便有争议地区的新区块也能在不久的未来也能得以开放。最後，此举可谓皆大欢喜，不仅有利於外国油企的新业务，而且有助於中海油的海外扩张，或许还会迫使那些言辞激烈的国家停止口诛笔伐，坐下来认真寻求解决领土纠纷的妥协之道。

一句话：中海油开放大片区块供外国企业共同开发，看似是帮助中海油和中国政府实现众多目标的高明之举。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：张家伟/王燕焜

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